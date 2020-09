Poliisin johto Ruotsissa vaatii hallitusta ryhdistäytymään

Tukholmassa murhattiin kuluneella viikolla kaksi henkilöä. Göteborgissa rikollisjengit ovat pyrkineet näyttämään valtaansa kontrolloimalla tiettyjen kaupunginosien autoliikennettä. Aiemmin elokuussa sai (Botkyrkassa) surmansa 12-vuotias tyttö rikollisryhmien välienselvittelyssä.

Myös muualla maassa ottavat rikollisryhmät yhteen. Perjantaina (28.8.) sattui Malmössä väkivaltaisia yhteenottoja, joissa useita poliiseja loukkaantui. Eri puolilla maata on pidetty luvattomia mielenosoituksia, jotka häiritsevät yleistä järjestystä ja sitovat poliisin resursseja. Tällä on suuri vaikutus yhteiskunnan tilaan ja poliisityöhön.

Poliisi toimii jatkuvasti vaativassa operatiivisessa tilassa. Nyt yhteiskunnan on tultava poliisin tueksi. On kaikin käytettävissä olevin keinoin jatkettava kamppailua järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Yhteiskunnan kaikkien tahojen, alkaen kunnallisista viranomaisista, kansalaisyhteiskunnasta ja oikeusviranomaisista, unohtamatta tavallista yleisöä, on nyt keskityttävä kohtaamaan vakava tilanne.

Poliisin tulee huolehtia rikollisten kiinniotosta, jotta laki ja oikeus toteutuvat. Rikolliset on saatava pois kaduilta ja toreilta, jotta estetään uusia rikoksia. Kun näin toimitaan, on välttämätöntä että muu yhteiskunta tekee kaikkensa, etteivät nuoret miehet tule vedetyksi rikollisryhmiin.

Rajalliset voimavarat on keskitettävä siihen, että koko Ruotsi on turvallinen. On pyritty pitemmän aikaa katkaisemaan vakavan väkivallan negatiivinen kierre. Poliisi tekee intensiivisesti työtä etenkin suurkaupungeissa estääkseen rikollisjengien yhteenotot.

Poliisin arki on huolta täynnä ja sitäpaitsi erittäin kuluttavaa. Työtä tehdään intensiivisesti ympäri vuorokauden. Siitä huolimatta raskas väkivalta vain lisääntyy. Ympäri vuorokauden, 365 päivää vuodessa koettaa poliisi olla paikalla. Periksi ei anneta eikä peräännytä. Mutta tilanne on erittäin kuormittava.