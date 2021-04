Poliisin tavoite Alankomaissa: Joka kolmas virkailija etnisistä vähemmistöistä

Seuraavien viiden vuoden aikana Randstadin poliisi Alankomaissa haluaa nostaa etnisesti erilaisen taustan omaavien virkamiestensä osuuden 35 prosenttiin.

– Tavoitteena on tehdä organisaatiosta monipuolisempi ja osallistavampi, sanovat poliisipäälliköt Martin Sitalsing Midden-Nederland -yksiköstä ja Gery Veldhous Noord-Nederland -yksiköstä.

Seuraavien viiden vuoden aikana Randstadin poliisin on rekrytoitava 17 000 uutta poliisia, kun entisiä virkailijoita jää eläkkeelle. Sitalsingin mukaan nyt on ihanteellinen tilaisuus investoida monimuotoisuuteen ja uusiin kulttuureihin todellisten muutosten aikaansaamiseksi. Poliisivoimien kokoonpano voi muuttua ”investoimalla enemmän rekrytointiin”, hän sanoo.

Poliisivoimien on oltava monimuotoisemmat, jotta se voi jatkaa ”sen tekemistä, missä olemme hyviä, nimittäin yhteyksien luomista ja verkostoitumista, Sitalsing korostaa.

– Yhteisöpoliisilla on hieman kulttuuriperintöä ja hän voi mennä kadulle kaikkialla yksin. Joillakin alueilla se on hankalaa.

Randstadissa poliisin on muututtava merkittävästi, sillä joillakin alueilla 60 prosenttia väestöstä on maahanmuuttajia. Kanaleneilandissa maahanmuuttajien osuus on jo 80 prosenttia.

Randstad on useiden kaupunkialueiden muodostama Euroopan suurimpiin kuuluva kaupunkikeskittymä. Alueella asuu 8,4 miljoonaa ihmistä eli noin puolet Alankomaiden väestöstä.

