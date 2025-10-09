Poliisin tunnuksilla varustettu valvontaperävaunu aloittaa työnsä Helsingissä

Poliisin uusi kameraperävaunu aloittaa katujen turvaamisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan.
Lokakuussa Helsingin katukuvaan ilmestyy uusi valvontaväline: poliisin tunnuksin merkitty kameraperävaunu, joka välittää reaaliaikaista videokuvaa ja tallentaa materiaalia rikostutkinnan tueksi. Uudenlainen kalusto on suunniteltu täydentämään poliisin näkyvää valvontaa erityisesti häiriöherkillä alueilla.
Helsingin poliisin mukaan liikuteltava perävaunu tarjoaa lisäresursseja esimerkiksi huumeisiin liittyvien häiriöiden seurantaan. Katukameroiden tavoin sen uskotaan ennaltaehkäisevän rikoksia ja häiriötilanteita.
”Valvontaperävaunu tuo lisäkyvykkyyttä poliisin tekemään valvontaan sen siirreltävyyden ansiosta. Vaunua voidaan siirtää poliisin oman analyysin ja esimerkiksi kaupunkilaisilta saadun palautteen perusteella valikoituihin kohteisiin. Lisäksi sitä voidaan käyttää apuna erilaisten yleisötapahtumien valvonnassa, Helsingin poliisin Valvontatoiminnon johtaja”, ylikomisario Hanna Kiiskinen tiedotteessa.
Vastaavia kamerajärjestelmiä on käytössä myös Ruotsissa, jossa niistä on saatu myönteisiä kokemuksia. Koska kaupunkien kameraverkostot eivät kata kaikkia alueita, eikä poliisipartioita resurssipulan vuoksi voida sijoittaa kaikkialle, tarjoaa perävaunu laaja-alaisen näkymän ympäristöönsä. Poliisi voi seurata sen kuvaa suorana, ja tallennettua materiaalia voidaan käyttää rikosepäilyjen tutkinnassa. Äänitallennusta vaunu ei tee.
”Kameravalvonta ei korvaa kokonaan poliisin tekemää muuta näkyvää valvontaa, mutta antaa siihen merkittävän lisän. Poliisi valvoo julkisilla paikoilla myös perinteisin keinoin vastaisuudessakin”, Kiiskinen painottaa.