Poliisioperaatiossa pidätetty ruotsalaisen maahanmuuttajajengin johtaja oleskeli ”sitrushedelmien pienviljelijänä” Turkissa

Jengijohtaja Ismail ”Mansikka” Abdo asui Etelä-Turkissa väärällä henkilöllisyydellä ja esitti sitrushedelmien viljelijää – samalla kun hän rakensi huumebisnestä. Lähes vuoden kestäneen tarkkailun jälkeen Turkin poliisi teki ratsian Bodrumin lomakohteessa reilu kuukausi sitten.

Turkin tiedotusvälineiden mukaan Ismail ”Mansikka” Abdo, 35, oli asunut Adanassa viimeiset kaksi vuotta ja liikkunut viiden yksityisen henkivartijan kanssa.

Huumausainemyynnistä saadun rahan väitetään pestyn kryptovaluutan kautta ennen kuin se päätyi rahoitusjärjestelmään.

Nyt heinäkuussa tehty pidätys oli osa poliisioperaatiota, jonka koodinimi oli ”Strawberry” ja jossa pidätettiin myös useita Adanan lähipiirin jäseniä. Heidän joukossaan on Ruotsin kansalaisia, myös henkilöitä, jotka on pidätetty heidän poissa ollessaan Ruotsissa tehdyistä rikoksista.

Turkin tiedotusvälineiden mukaan Abdo on Rumba-verkostonsa kautta vaikuttanut yhdessä muiden ruotsalaisten kanssa maan rikollisuustason nostamiseen. Useilla heistä on kaksoiskansalaisuus, mikä on vaikeuttanut Ruotsiin luovuttamista.

Turkin poliisi on tiettävästi seurannut verkostoa lähes vuoden ajan. Ruotsin poliisi tapasi ratsian yhteydessä Istanbulin poliisipäällikön, kertoo Aftonbladet.

”Ruotsin poliisi tapasi Istanbulin poliisipäällikön tapaamisessa, joka osui samaan aikaan Turkin operaation kanssa, mutta tapaaminen oli suunniteltu jo aiemmin. Tapaaminen ei ollut luonteeltaan operatiivinen. Meillä ei ole muuta kommentoitavaa”, kirjoittaa Ruotsin poliisin valtakunnallinen mediakeskus.

Syyttäjä Daniel Jonsson on pyytänyt, että Abdo vangittaisiin hänen poissa ollessaan, koska hän oli osallisena Nynäshamnissa tapahtuneessa suuressa kokaiinirikoksessa.

”Odotan itse Turkin tapahtumia, jotta voin arvioida tarkemmin mahdollisuuksia saada Abdo luovutetuksi Ruotsiin”, hän sanoi Aftonbladetille.

Lähde: Fria Tider

Lue lisää aiheesta: