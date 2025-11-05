Kotimaa Rikos Uutiset

Poliisitehtävä Jyväskylän pääkirjastossa

5.11.2025 18:12
Terhi Kiemunki
Jyväskylän pääkirjasto. Kuva: Wikimedia Commons

Poliisilla oli tänään iltapäivällä henkilön kiinniottotehtävä Jyväskylässä, Vapaudenkadun pääkirjastossa.

Kohdehenkilö oli lukittautunut pääkirjaston wc-tiloihin ja hänen epäiltiin olevan varustautunut teräaseella.

Pääkirjasto tyhjennettiin sivullisista ja poliisi alkoi suorittaa kohdehenkilön kiinniottoa. Poliisi sai kohdehenkilön kiinni ja häneltä otettiin teräase poliisin haltuun.  Kiinniotto tapahtui ilman  voimakeinoja. 

Henkilö otettiin kiinni epäiltynä lähiaikoina tapahtuneisiin rikoksiin.

