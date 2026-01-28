Itä-Uudenmaan poliisilla on käynnissä poliisitehtävä Nurmijärvellä.

Poliisi sai hätäkeskuksen kautta tehtävän Nurmijärven Raalantielle tänään noin kello 9.00. Kyseessä on henkeen ja terveyteen liittyvä poliisitehtävä.

Tehtävälle osallistuu useita poliisin partioita sekä ensihoidon yksiköitä. Poliisi on eristänyt alueen ja pyytää kansalaisia välttämään liikkumista alueella. Näin turvataan poliisille työrauha tehtävällä.

Päivitetty klo 11.15:

Poliisitehtävä Nurmijärvellä on ohi ja poliisi alkaa vähitellen purkamaan tilanneorganisaatiota. Poliisi on vielä paikalla ja tekee kohteessa joitain tarkistuksia ja tutkimuksia.

Julkisuudessa on esiintynyt tietoa, että kyseessä olisi ollut lähistöllä sijaitsevaan kouluun liittyvä tehtävä. Kyseessä ei ollut kouluun vaan yksityisasuntoon liittyvä tehtävä.

Hätäkeskuksen välittämällä tehtävällä mainittiin alkutiedoissa mahdollinen ase. Tästä syystä poliisi varautui tehtävälle isommalla organisaatiolla. Varotoimenpiteenä poliisi eristi alueen ja kehotti läheisen koulun henkilökuntaa ja oppilaita pysymään sisätiloissa sekä pyysi kansalaisia välttämään alueella liikkumista.

Operatiivinen tilanne on nyt ohi, mutta tapahtumapaikka on edelleen eristettynä poliisin tekemiä tutkimuksia varten.

Poliisi joutui käyttämään tehtävällä ampuma-asetta. Tilanteissa, joissa poliisi käyttää tehtävällä ampuma-asetta tutkinnanjohtajana toimii valtakunnansyyttäjä ja se vastaa myös asian tiedottamisesta.

Klo 13.14:

Poliisi tarkentaa tänään Nurmijärvellä tapahtunutta tilannetta, missä poliisi käytti tehtävällä ampuma-asetta.

Tilanteessa kohdehenkilö oli poistumassa poliisin eristämältä alueelta aseistautuneena. Tästä syystä poliisi joutui pysäyttämään henkilön toiminnan ampuma-asetta käyttäen. Kohdehenkilön tilanteessa saamat vammat eivät aiheuttaneet hengenvaaraa.