Poliisiylijohtaja lainasi sisäministeri Ohisalolle poliisiliiviä – sai oikeusasiamieheltä moitteet

Poliisiylijohtaja pyrki kertomansa mukaan varmistamaan sisäministerin turvallisuutta lainaamalla poliisin heijastinliiviä. Eduskunnan oikeusasiamies katsoi säännöksiä rikotun.

Eduskunnan oikeusasiamies antoi 21.4.2021 ratkaisunsa viime vuoden keväisestä tapauksesta, jossa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen antoi sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) käyttöön poliisin heijastinliivin.

Kyseessä oli tilanne, jossa ministeri oli tutustumassa ns. Uudenmaan sulku -operaatioon sivusta tilannetta seuraten, eikä saatavilla ollut muita kuin poliisin tunnuskuvalla varustettuja heijastinliivejä.

Oikeusasiamies totesi päätöksessään, ettei poliisiylijohtajalla ollut toimivaltaa antaa sisäministerille lupaa poliisin heijastinliivin käyttöön, vaikka asiaa koskeva poliisin virkapukuasetuksen sääntely on jossain määrin tulkinnanvaraista ja epäjohdonmukaistakin. Oikeusasiamies on ratkaisussaan myös todennut, että poliisin virkapukuasetusta olisi täsmennettävä.

Poliisiylijohtaja Kolehmainen myöntää, että poliisin toiminnan tulee perustuu kaikissa tilanteissa lainmukaisuuteen.

– On hyvä, että eduskunnan oikeusasiamies on tutkinut tapauksen ja esittänyt sitä koskevat huomionsa. Hän on katsonut, että olen toiminut asiassa virheellisesti. Vastuullani oli huolehtia sisäministerin turvallisuudesta ja tässä tarkoituksessa pyysin henkilökuntaamme antamaan heijastinliivin sisäministerin käyttöön. Ratkaisusta otetaan opiksi. Kolehmainen kertoo.

Poliisiylijohtaja korostaa, että jatkossa autoissa on myös tunnuksettomia heijastinliivejä.