Poliittinen aktivisti, paluumuutto ja toissijaiset kysymykset

Poliittiset aktivistit ovat niitä, jotka mainostavat teemojaan ja hakevat sillä poliittista valtaa sekä yhteiskunnallista muutosta. Moni Kansalaisen lukija on aktivisti; aviisiamme luetaan eduskunnassa saakka, mutta erityisesti katutason aktivistien keskuudessa. Tahdonkin tässä nyt hieman tuoda esille näkemystäni erilaisten teemojen järjestykseen laittamisesta.

Yhteiskunnassamme on valtavasti erilaisia ongelmia, joista lukijamme ovat kiinnostuneita. On arkinen korruptio, poliitikkojen töppäilyt ja oudot päätökset taloudessa, on ilmastokommunismi, on sananvapauden ongelmat, on rikollisuutta, on Ukrainan sota, on Lähi-idän sodat ja ties mitä muuta.

Mutta yksikään näistä aiheista ei ole niin merkittävä kuin se, että Eurooppa tekee ratkaisevan päätöksen koko maanosan tulevaisuuden ja olemassaolon kannalta; paluumuutto.

Voimme keskittyä korruption kitkemiseen, mutta maa on silti täynnä niitä, joista haluamme eroon. Voimme piiskata poliitikkoja jostain humalaisesta sekoilusta tai väärien kravattien pitämisestä, mutta edelleen tietyt väestöryhmät asuttavat maata. Voimme käyttää kaikki resurssimme Ukrainan puolustamiseen, mutta sodan loppuminen ei poista näitä väestöryhmiä.

Toisin sanoen: vaikka kyse on tärkeistä aiheista, ovat ne kaikki toissijaisia tärkeimmän teeman alla. Se teema on paluumuutto. Jos tätä kysymystä ei ratkaista, koko maanosa ajautuu kaaokseen ja kuolee pois. Tästä syystä kansallismielisen poliittisen aktivistin kärkiteemana onkin oltava paluumuutto, paluumuutto ja vielä kerran paluumuutto. Kaikki muu on toissijaista.

Pyydänkin lukijoitamme kampanjoimaan omilla alustoillaan ja tavoillaan tällä teemalla. Keskustele internetissä. Meemitä. Järjestä aktivismitempauksia. Tee katumateriaalia. Järjestä mielenosoituksia, isompia ja pienempiä. Tee podcasteja. Tee lyhytvideoita TikTokkiin. Kirjoita artikkeleita ja kolumneja. Provosoi vasemmistokin puhumaan aiheesta. Lähesty poliitikkoja, vaikuttajia, toimittajia ja aktivisteja ja pyydä näitä tuomaan teemaa esille. Tee teemasta aihe, joka on kaikkien huulilla.

Keskittämällä laajasti osaamistamme teeman ympärille, teemme siitä vielä tällä vuosikymmenellä tärkeimmän poliittisen kuuman perunan kaikessa poliittisessa keskustelussa. Tämä on askel, joka vaaditaan, että se otetaan käytäntöön.