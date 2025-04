Poliittisesti korrekteja woke-yrityksiä kielletään tekemästä liiketoimintaa Yhdysvaltojen kanssa

Trumpin hallinto tehostaa taistelua poliittisesti korrekteja yritysaloitteita vastaan, jotka liittyvät valkoisten vastaiseen syrjintään ja muihin epäoikeudenmukaisuuksiin – myös Yhdysvaltojen rajojen ulkopuolella. Yritykset, joilla on monimuotoisuussuunnitelmia, eivät enää saa tehdä liiketoimintaa Yhdysvaltain hallituksen kanssa – siis kaikki suuret eurooppalaiset yritykset.

Financial Timesin mukaan useat suuret eurooppalaiset yritykset ovat tällä viikolla saaneet Yhdysvaltain suurlähetystöiltä kirjeitä, joissa niitä kehotetaan noudattamaan toimeenpanomääräystä, joka kieltää tällaiset yritysstrategiat, jos ne tekevät liiketoimintaa Yhdysvaltain hallituksen kanssa.

Kirje, josta ensimmäisenä kertoi ranskalainen sanomalehti Les Echos, on tiettävästi lähetetty Ranskan ja Belgian suurlähetystöistä sekä Itä-Euroopan diplomaattisista yhteyksistä.

Yrityksillä, joilla on yli 250 työntekijää ja joilla on moninaisuuspolitiikka suljetaan automaattisesti pois Yhdysvaltain hallituksen kanssa tehtävistä liiketoimista, kunnes kyseisen maan lakia muutetaan, jos kirjettä on uskominen.

Kirjeen mukana oli kyselylomake, jossa yrityksiä pyydettiin todistamaan, että yritykset noudattavat Donald Trumpin määräystä. Financial Times kertoo nähneensä lomakkeen.

Ranska reagoi voimakkaasti.

”Yhdysvaltojen puuttumista ranskalaisten yritysten sisällyttämisohjelmiin ei voida hyväksyä, kuten ei myöskään perusteettomia tulliuhkauksia”, maan kauppaministeriö sanoi AFP:lle antamassaan lausunnossa.

Presidentti Trump on aiemmin kritisoinut poliittisesti korrekteja yrityksiä, kuten Applea, ja määräsi hiljattain tarkistamaan Disneyn valkoisten vastaista niin sanottua osallisuuspolitiikkaa.

Lähde: Financial Times

