Politico: Trumpin Grönlannin uhkaukset ajavat Euroopan kohti eroa Amerikasta

Kun Nato on kyseenalaistettu, eurooppalaiset viranomaiset näkevät uuden liittouman perustana ilman Yhdysvaltoja.

Politico: korkea-arvoiset eurooppalaiset virkamiehet saivat luvan puhua nimettömästi

Monille Euroopan hallituksille, mukaan lukien Amerikan pitkäaikaisimmat ja uskollisimmat liittolaiset, Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin uhkaus rangaistustulleista kaikille, jotka yrittävät estää häntä valtaamasta Grönlantia, oli viimeinen pisara. He uskovat, että ”avioero” on nyt väistämätön.

Eurooppalaiset viranomaiset kuvailevat Trumpin kiirehtimistä liittää itsenäinen Tanskan alue ”hulluksi”, kysyen, onko hän jäänyt kiinni ”soturimoodiinsa” Venezuelan seikkailun jälkeen — ja sanovat, että hän ansaitsee Euroopan kovimman vastaiskun siitä, mitä monet pitävät selkeänä ja provosoimattomana ”hyökkäyksenä” liittolaisia vastaan Atlantin toisella puolella.

”Mielestäni se nähdään yhtenä askeleena liian pitkälle”, sanoi eräs eurooppalainen diplomaatti. ”Eurooppaa on kritisoitu heikkoudesta Trumpia vastaan. Siinä on totuuden siemen, mutta punaisia viivoja on.”

Korkeat eurooppalaiset virkamiehet uskovat yhä enemmän, että on aika kohdata totuus siitä, että Trumpin Amerikka ei enää ole luotettava kauppakumppani, saati luotettava turvallisuusliittolainen, ja katsoa kiireellisesti tulevaisuuteen. ”Yhdysvaltojen politiikassa on tapahtunut muutos, ja monin tavoin se on pysyvää”, sanoo eräs Euroopan hallituksen korkea virkamies. ”Odottaminen ei ole ratkaisu. Tarvitaan järjestelmällinen ja koordinoitu siirtyminen kohti uutta todellisuutta.”

Koordinointi ja keskustelu tulevasta on jo alkanut

Ellei Yhdysvaltojen lähestymistapa muutu radikaalisti, tämä prosessi vaikuttaa päättyvän lännen radikaaliin uudelleenmuotoutumiseen, joka mullistaisi globaalin valtatasapainon.

Seuraukset vaihtelevat transatlanttisista taloudellisista vahingoista kauppajännitteiden kasvaessa turvallisuusriskeihin, kun Eurooppa yrittää puolustautua ilman amerikkalaista apua ennen kuin se on täysin valmis siihen.

Todennäköisesti Yhdysvalloille tulisi myös kustannuksia, kuten sen kyky projisoida kovaa voimaa Afrikkaan ja Lähi-itään ilman pääsyä Euroopan nykyiseen tukikohtien, lentokenttien ja logistisen tuen verkostoon.

Jälki-Yhdysvaltain tulevaisuus

Sen lisäksi että kostotoimia kohdistetaan Yhdysvaltojen kauppaan, diplomaatit ja hallitusten virkamiehet pohtivat myös, mitä pitkäaikainen ero Washingtonista voisi tuoda tullessaan.

Useimmille näkymä on kivulias, sillä se päättää 80 vuoden rauhanomaisen yhteistyön, keskinäisen tuen ja kannattavan kaupan, sekä antaa kuolettavan iskun NATOlle nykyisessä muodossaan. Monet hallitukset haluavat pelastaa mitä voivat, kun esimerkiksi Italian Giorgia Meloni yrittää rakentaa suhteita uudelleen.

Joillekin hallituksen virkamiehille Yhdysvaltojen jälkeistä tulevaisuutta länsiliittolaisille ei ole vaikea kuvitella.

Jo nyt Euroopan valtiot, mukaan lukien EU:n ulkopuoliset kuten Britannia ja Norja, ovat viettäneet suuren osan Trumpin toisesta kaudesta työskennellen yhä tehokkaammassa ryhmässä, joka toimii jo ilman Amerikkaa: niin sanotussa Ukrainan tukemiseen halukkaiden koalitiossa.

35:n hallituksen kansallisen turvallisuuden neuvonantajat ovat säännöllisesti yhteydessä, tapaavat usein verkossa ja kasvotusten sekä keskustelevat vähemmän muodollisilla tekstiviesteillä. He ovat tottuneet etsimään monenvälisiä ratkaisuja maailmassa, jossa Trump on suuri osa ongelmaa.

Ryhmän toimintatapoja tuntevien ihmisten mukaan luottamuksen taso näissä piireissä on yleensä korkealla. Kyse ei ole vain virkamiesten tasosta: kansalliset johtajat itse kääräisevät hihansa ja työskentelevät intiimeissä uusissa ryhmissä.

Johtajat, kuten Iso-Britannian Keir Starmer, Ranskan Emmanuel Macron ja Saksan Friedrich Merz, sekä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Suomen Alexander Stubb ja Italian Meloni viestittelevät säännöllisesti keskenään — usein samassa ryhmäkeskustelussa.

Tekstiviestien johtajat

Viimeisen vuoden aikana on kehittynyt hyvin harjoiteltu rutiini vaihtaa viestejä aina, kun Trump tekee jotain villiä ja mahdollisesti vahingollista. ”Kun asiat alkavat edetä nopeasti, koordinointi on vaikeaa, ja tämä ryhmäkeskustelu on todella tehokas,” sanoi eräs järjestelyyn perehtynyt. ”Se kertoo paljon henkilökohtaisista suhteista ja siitä, mitä ne merkitsevät.”

”Epävirallinen mutta aktiivinen” järjestely tunnetaan nimellä Washington-ryhmä, joka viittaa niiden eurooppalaisten johtajien ryhmään, jotka vierailivat Valkoisessa talossa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa viime elokuussa.

Heidän lähestymistapansa viimeisen vuoden aikana on ollut lähinnä pysyä rauhallisena ja reagoida Trumpin poliittisiin toimiin sen sijaan, että he tarttuisivat hänen provosoivien sanojensa ansaan. Tämä ajatus on öljynnyt Ukrainan rauhanprosessin rattaita, kun halukkaiden liittouma on lähestynyt kehystä rauhansuunnitelmalle, johon Yhdysvallat on sitoutunut — mukaan lukien amerikkalaiset turvallisuustakuut Ukrainalle. Tämä on merkittävä saavutus, sillä Trump aiemmin sulki pois Yhdysvaltain armeijan osallistumisen tähän.

Trumpin aiheuttama kohu Grönlannista on nyt kallistanut vaakakuppia.

Poissa on pehmeä suhtautuminen Yhdysvaltain presidentin uhkauksiin. Jopa Starmer, joka normaalisti on varovainen johtaja, kutsui presidentin tulliuhkaa ”vääräksi”, mukaan lukien ilmeisesti suorassa puhelussa Trumpin kanssa sunnuntaina.

Grönlannin kriisi on keskittynyt kysymykseen siitä, miten jatkaa eteenpäin ilman Amerikkaa.