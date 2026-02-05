Eurooppa Muu maailma Uutiset

POLITICO: Yhdysvaltain ulkoministeriö kieltäytyi tapaamasta Saksan vasemmistolaisia kansanedustajia

5.2.2026 16:47
Lisää kommentti
Terhi Kiemunki
206 Katselukertoja
Washington DC, kuva Wikimedia Commons.

Saksan parlamentaarinen valtuuskunta vieraili Washingtonissa tammikuun lopulla tarkoituksena muun muassa tavata Brendan Hanrahan ulkoministeriön Euroopan ja Euraasian asioiden toimistosta. Ulkoministeriössä oltiin kuitenkin valmiit vastaanottamaan vain kristillisdemokraatit ja AfD:n kansanedustajat.

Valtuuskuntaan kuului kaksi kansanedustajaa Saksan hallituskoalitiosta, Norbert Röttgen kristillisdemokraateista ja Siemtje Möller keskustavasemmistolaisesta sosiaalidemokraateista (SDP), sekä opposition kansanedustajia vihreistä ja AfD:stä.

Politicon mukaan suunniteltu tapaaminen kariutui, kun ulkoministeriön virkamiehet kertoivat olevansa valmiita ottamaan vastaan vain kristillisdemokraattien ja AfD:n kansanedustajat, mutta ei SPD:n ja vihreiden.

Röttgen kieltäytyi tapaamisesta ilman hallituskoalitiokumppaniaan.

Yhdysvaltain ulkoministeriö kieltäytyi Politicolle selittämästä peruutusta.

Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit