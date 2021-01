Politologi Mintshenko: ”USA:n kylmässä sisällissodassa ihmisiä ei ammuta, ainoastaan heidän internet-ruumiillistumiaan”

Venäläinen politologi Evgenij Mintshenko kertoo miten poliittisessa kriisissä valtameren toisella puolella tulee käymään.

Ydinasevalta USA:n virkaatekevä presidentti Donald Trump on omassa maassaan ei-toivottu henkilö. Hänen kimppuunsa ovat käyneet poliittiset vastustajat mutta myös suurimmat sosiaalisen median yhtiöt ja online-alustat. Ne ovat vakuuttuneita siitä, että ne voivat leimata kansallisen johtajan sanat epäluotettavaksi informaatioksi ja jopa riistää häneltä sananvapauden – sillä kaikki hänen sivustonsa on suljettu. Komsomolskaja Pravda keskusteli amerikkalaisen demokratian tapahtumista Mintshenko consulting -yhtiön johtajan, tunnetun politologin, Evgenij Mintshenkon kanssa.

Miksi some-yhtiöt ryhtyivät sotaan Trumpia vastaan?

– Istuvan presidentin ja internet-alustojen välisellä sodalla on pitkä historia. Trump yritti saada some-yhtiöitä jonkinlaiseen valvontaan, että olisi ainakin jotenkin mahdollista puuttua niiden päätöksiin torjua ja poistaa joitakin sisältöjä, sekä käyttäjiä. Heti kun näiden yritysten johtajat ja omistajat oivalsivat, että Trump ei tule jättämään heitä rauhaan, niin ne alkoivat painostaa häntä. Juuri tämän aseen Trump halusi ottaa niiltä pois.

Samassa yhteydessä tavalliset ihmiset joutuivat kovakouraisen kohtelun uhreiksi.

– Liberaali USA ei käy sotaa vain Trumpia vastaan, vaan myös ylipäätänsä trumpismia vastaan. Some-yhtiöt eivät bannaa vain presidenttiä, vaan myös hänen kannattajiaan. Mielestäni tästä syntyy todella vakava ongelma. Loppujen lopuksi Trumpilla on vakavasti otettava imago ja organisaatioresursseja, sekä hän on rikas. Presidentin tavalliset rivikannattajat taas eivät saa apua keneltäkään. USA:ssa on meneillään kylmä sisällissota, jossa tehdään laittomia ja mielivaltaisia teloituksia. Niiden kohteena eivät ole kuitenkaan fyysiset ihmiset, vaan heidän – sanokaamme – internet-ruumiillistumansa.

Ja menetelmät ovat mitä julmimpia?

– Kun Trumpin kannattajat alkoivat siirtyä käyttämään vaihtoehtoista somealustaa Parleria, niin siltä alettiin vaatia sensuuria. Kun tämän somealustan omistajat kieltäytyivät tuollaisista vaateista, niin heidät käytännössä tuhottiin. Ei vain poistettu Parler-sovelluksen lataamismahdollisuutta androidille tai iOS:lle, vaan Amazon vielä heitti heidät ulos nettipalvelimiltaan, joka tarkoittaa sitä, että sivustolla ei ole enää mitään paikkaa, jonne asettua.

Tällä hetkellä someyhtiöt vastustavat Trumpia. Entä jos kuvitellaan, että Joe Biden haluaisi muutaman vuoden kuluttua asettaa niille maksettavaksi jonkin lisäveron, niin alkavatko ne sitten blokata myös häntä?

– Tässä täytyy olla yhtä mieltä Elon Muskin kanssa, joka on suoraan sanonut olevan kestämätön tilanne, että muutamat USA:n itärannikon yhtiöt määrittävät koko maan kaiken yhteiskuntapoliittisen keskustelun kohtalon ja suunnan.

Miten tämä kylmä sota tulee mielestänne päättymään?

– Se tulee kestämään kauan. Toivon hartaasti, että se ei tule liukumaan kuumaan vaiheeseen, vaikkakin sellainen pieni mahdollisuus on olemassa. Trumpin arvelen koittavan perustaa oman vaihtoehtoisen some-verkon. Elon Musk voi myös ryhtyä sellaiseen hankkeeseen.

Entä tuleeko meille täällä Venäjällä kylmä vai kuuma USA:n tapahtumien johdosta?

Rehellisesti sanoen minua hämmästyttävät ne ihmiset, jotka puhuvat Venäjän sananvapauden puolesta. Tässä tuen heitä muuten täysmääräisesti. Nämä samat henkilöt ovat nyt kuitenkin yllättäen alkaneet puhua, että on aivan oikein, että Trump ja hänen kannattajansa bannataan. Kuitenkin on oltava vain yksi standardi. Samalla on syytä huomata, että meidän maassamme jonkun internet-materiaalin poistaminen tapahtuu erityisten lakien nojalla ja vasta tuomioistuimen päätöksellä. USA:ssa riittää yhtiön johtajan tekemä päätös, jos kyse on niin merkittävästä henkilöstä kuin Trump, mutta rivikäyttäjän osalta riittää pelkkä jonkun nimettömän moderaattorin tekemä päätös.