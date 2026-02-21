Polttoainevarkaus ja -yritys Keski-Suomessa, poliisi pyytää havaintoja

Sisä-Suomen poliisi tutkii 19.-20.2 torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtunutta polttoainevarkautta Laukaassa ja Varkauden yritystä Saarijärvellä.

Laukaassa, Hohontiellä sijaitsevalta Destian työmaalta on anastettu torstai ilta kuuden ja perjantai aamu kuuden välillä kaivinkoneesta polttoainetta noin 100 litraa. Saarijärvellä Sarantiellä anastus on keskeytynyt perjantaina aamulla ennen kello kuutta sivullisen henkilön valppauden ansiosta.

Saarijärvellä paikalta on nähty poistuvan musta / tumma mahdollisesti romanian rekisterikilvissä oleva porrasperäinen Audi-merkkinen henkilöauto. Tapahtumapaikalla on tehty havainto kahdesta henkilöstä.

Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijähavaintoja näihin tekoihin liittyen. Kaikki havainnot ja vihjeet epäiltyjen tekijöiden tavoittamiseksi ovat poliisille arvokkaita. Poliisi on erityisen kiinnostunut tapahtumapaikkojen läheisyydessä liikkuneista ajoneuvoista ja henkilöistä. Tiedot pyydetään lähettämään poliisin sähköpostiin: vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi