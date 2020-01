Polttopulloisku turvapaikanhakijoiden telttaa vastaan Oulussa johti syytteisiin

Syyttäjä on nostanut syytteen vaaran aiheuttamisesta Oulun kauppatorilla 7. huhtikuuta vuonna 2017.

Tilanteessa neljä miestä heitti polttopulloja kohti turvapaikanhakijoiden mielenosoitustelttaa.

Polttopulloissa oli bensiiniä, ja niiden suut oli tukittu rätillä. Pulloja ei ollut kuitenkaan sytytetty. Pullot rikkoutuivat, ja bensiiniä räiskyi muun muassa telttakankaaseen ja teltan luona olleen henkilön vaatteisiin. Yksi pulloista rikkoutui lähelle teltan edessä ollutta nuotiota.

Miehistä kolme on jäänyt tuntemattomiksi. Epäilty on tunnustanut syyllistyneensä polttopulloiskuun, ja häntä vastaan on nostettu syyte myös räjähderikoksesta. Jutun käsittely on siirtynyt Oulun käräjäoikeuteen.

Maasta poistettavat turvapaikanhakijat osoittivat Oulun keskustassa mieltään noin kahden viikon ajan maalis-huhtikuun vaihteessa 2017. Viranomaisten määräyksestä turvapaikanhakijat joutuivat siirtämään leirinsä kauppatorille.