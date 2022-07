Polviander: Maahanmuuttokirjoittelu johti rikosilmoitukseen

Kansalainen julkaisee Pia Polvianderin (sit.) tiedotteen.

TIEDOTE 4.7.2022

MAAHANMUUTTOKIRJOITTELU JOHTI RIKOSILMOITUKSEEN

Kirjoitin 4.5.2021 kirjoituksen Facebookin (linkki alla), jossa kritisoin vallitsevaa keskustelua maahanmuutosta ja sitä, kuinka rajoittuneesti asiasta voi puhua.

Toin totuudenmukaisella, mutta värikkäällä tavalla esiin sen, millaista haittaa kehitysmaista Suomeen suuntautuva maahanmuutto voi tuoda, ei aina, mutta liian usein.

Samassa kirjoituksessa selostin, minkälaiset negatiiviset vaikutukset ovat kouluihin ja poliisin työmääriin. Tämä on asia, joka suomalaisia puhuttaa, kiinnostaa, ja josta ei pidä vaieta.

Totean aivan kuten aiemminkin, että sosiaaliperusteinen maahanmuutto ei ole Suomelle minkäänlainen siunaus, vaan kakun jakajia on vain enemmän. Jos kakun jakavat vievät ison palan, eivätkä osaa käyttäytyä, meillä on isompi ongelma. Helsingin Sanomat uutisoi tänään, kuinka Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson (https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008902113.html ) varoitti jengirikollisuuden uhkaavan ruotsalaista yhteiskuntaa. Jokainen tietää, mikä tämän jo Suomeenkin saapuneen ilmiön takana on.

Viitaten kirjoitukseeni 4.5.2021 (https://www.facebook.com/100030118027776/posts/pfbid02uBWhLMviPUz3FYECnRXwtSXXqXHyK19Juqe5uoNhrNjvPnXKhgBGHvtqynokFWzTl/?d=n), poliisi oli minuun tänään yhteydessä. Minusta on tehty (ilmeisesti kiusantekomielessä) rikosilmoitus ja sen tekijä epäilee minun syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmään vastaan.

En muuta linjaani, en peräänny. Jatkan taistelua haittamaahanmuuttoa ja EU-liittovaltiokehitystä vastaan.

ELÄKÖÖN SUOMALAINEN SUOMI!

Pia Polviander

varavaltuutettu (sit.)

puh. 045 355 9680