Polvistumisen jälkeen Israel lakkaa kohtelemasta ruotsidemokraatteja ”natsipuolueena”

Israelin hallitus on jo vuosia leimannut ruotsidemokraatit hylkiöksi ja kutsunut sitä ”äärioikeistolaiseksi puolueeksi, jonka juuret ovat natsismissa”.

Kun ruotsidemokraattien poliitikot ovat matkustaneet säännöllisesti Israeliin ja saaneet ohjeita, tämä on tapahtunut hämärissä ja yksittäisen poliitikon kannalta nöyryyttävissä olosuhteissa.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että islam-kriittinen ruotsalaispuolue saa vihdoin ja viimein hieroa avoimesti käsiään Likud-puolueen jäsenten kanssa Israelissa. Näin siitä huolimatta, että Israelin Tukholman-suurlähettiläs Ziv Nevo Kulman julisti vain muutama kuukausi sitten, että mitään muutosta politiikkaan ei ole luvassa ja että Israel vaatii nyt myös ruotsidemokraatteja pyytämään anteeksi holokaustia.

Israelin hallituksen käänne tapahtui sen jälkeen, kun Jimmie Åkesson vieraili ensimmäistä kertaa Israelissa ja alkoi sen jälkeen puhua laajasti sitoutumisestaan Lähi-idän valtioon. Puheessaan puolueen kunta- ja aluekokouksessa marraskuussa ruotsidemokraattien johtaja käytti paljon aikaa korostaen, että jos olet ruotsidemokraatti, sinun on tuettava Israelia ja sitä, mitä Israel tekee. Åkesson on hyökännyt raivokkaasti sitä vastaan, että Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on nyt etsintäkuulutettu lähes koko maailmassa sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Ruotsidemokraattien kulttuuripoliittinen tiedottaja Alexander Christiansson kuvattiin hiljattain, kun hän polvistui israelilaisen siirtokuntalaisen edessä kyynelistä vapisten Israelin matkan aikana. Kun hänen käytöstään arvosteltiin, poliitikko syytti arvostelijoita ”antisemitisteiksi”. Samainen Christiansson päätti myös hallituspuolueita kuultuaan jakaa yhdeksän miljoonan kruunun avustukset amerikkalais-juutalaiselle aktivistikeskukselle Paideialle, joka toimii väestönvaihdon hyväksi Euroopassa.

This is the same man, Alexander Christiansson (SD), when he was visiting Israel.

