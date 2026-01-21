Portugali maksaa 8,44 miljoonan euron laskun EU:lle välttääkseen 420 turvapaikanhakijan vastaanottamisen

Portugalin hallitus valitsi maksuvaihtoehdon ja kieltäytyi ottamasta vastaan Brysselin määräämiä turvapaikanhakijoita.

Portugalin hallitus on päättänyt tarttua Euroopan unionin uuden maahanmuutto- ja turvapaikkapaketin tarjoamaan vaihtoehtoon: se ei ota vastaan sille määrättyjä 420 turvapaikanhakijaa, vaan maksaa Brysselin määrittelemän ”solidaarisuusmaksun” — yhteensä 8,44 miljoonaa euroa. Päätös on herättänyt laajaa huomiota, sillä Portugali oli aiemmin vastustanut koko uudistusta ja piti komission laskentaperusteita epärealistisina, raportoi portugalilainen uutistoimisto Expresso.

Miljoonakorvaus vastaanottovelvoitteen sijaan

EU:n neuvoston päätöksen mukaan jäsenmaille jaettiin vuosittainen 21 000 henkilön ”solidaarisuusreservi”, josta Portugalin osuudeksi tuli noin kaksi prosenttia — käytännössä 420 turvapaikanhakijaa. Hallitus kuitenkin valitsi toisen polun: se maksaa 20 000 euroa jokaista vastaanottamatta jätettyä henkilöä kohden.

Päätös koskee vuotta 2026 ja liittyy suoraan EU:n uuden maahanmuutto- ja turvapaikkapaketin toimeenpanoon, joka astuu voimaan 12. kesäkuuta 2026.

Portugali vastusti pakettia – mutta joutuu silti maksajaksi

Portugali äänesti alun perin uudistusta vastaan ja lopullisessa äänestyksessä pidättäytyi, mutta jäi silti velvoitteiden piiriin pakollisen solidaarisuusmekanismin vuoksi. Hallituksen mukaan komission käyttämä data ei vastannut maan tämänhetkistä tilannetta, ja Portugali on itsekin kasvavan maahanmuuttopaineen alla.

Ministeri António Leitão Amaro totesi joulukuussa, että maa oli selittänyt tilanteensa komissiolle ja että useat muutkin jäsenmaat olivat valinneet maksuvaihtoehdon vastaanoton sijaan. Komissio on luvannut arvioida Portugalin tilannetta uudelleen, mutta siihen saakka maksut pysyvät voimassa.

Toiset maat kieltäytyvät kokonaan – Portugali valitsi kompromissin

Portugalin linja eroaa jyrkästi esimerkiksi Unkarista ja Slovakiasta, jotka ovat ilmoittaneet torjuvansa koko paketin ja ovat nyt vaarassa joutua komission rikkomusmenettelyjen kohteeksi.

Slovakian sisäministeri Matúš Šutaj Eštok kuvasi Brysselissä maan kantaa suorasanaisesti: Slovakia ei hyväksy laitonta maahanmuuttoa, ei pakollisia siirtoja eikä luovu oikeudestaan päättää itse, kuka saa asua sen alueella. Hän korosti myös turvallisuusriskejä ja kulttuurisia ristiriitoja, joita tuntemattomien tulijoiden vastaanotto voisi aiheuttaa.

Myös Tšekin uusi hallitus Andrej Babišin johdolla on ilmoittanut vastustavansa pakettia.

EU myöntää helpotuksia joillekin maille – mutta Portugali ei kuulu joukkoon

Komissio ilmoitti marraskuussa, että useat maat — kuten Bulgaria, Tšekki, Viro, Kroatia, Itävalta ja Puola — voivat hakea osittaista tai täydellistä vapautusta maksuista tai vastaanottovelvoitteista, koska ne ovat olleet merkittävän maahanmuuttopaineen alla viime vuosina.

Samaan aikaan Kreikka, Kypros, Espanja ja Italia luokiteltiin virallisesti ”maahanmuuttopaineen alla oleviksi maiksi”, ja useat Länsi-Euroopan maat — kuten Saksa, Ranska, Irlanti ja Alankomaat — määriteltiin ”riskiryhmään” kuuluviksi korkean tulijamäärän vuoksi.

Portugalin kohdalla helpotuksia ei kuitenkaan myönnetty, ja maa joutuu maksamaan täyden 8,44 miljoonan euron summan.

Lue lisää aiheesta: