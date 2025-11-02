Portugalin parlamentti hyväksyi lain: vakavista rikoksista tuomitut maahanmuuttajat voivat menettää kansalaisuutensa

Portugalin parlamentti hyväksyi lain, joka mahdollistaa kansalaisuuden menettämisen rikostuomion perusteella. Samalla etenee burkakielto, jonka taustalla on Chega-puolueen kampanja kulttuurillista yhtenäisyyttä ja turvallisuutta korostavien arvojen puolesta.

Portugalin lainsäätäjät ovat hyväksyneet kiistanalaisen lakimuutoksen, joka antaa tuomioistuimille oikeuden peruuttaa Portugalin kansalaisuus vakavista rikoksista tuomituilta kaksoiskansalaisilta. Uusi säädös koskee henkilöitä, jotka ovat saaneet Portugalin kansalaisuuden viimeisen kymmenen vuoden aikana ja joilla on myös toisen maan kansalaisuus – näin varmistetaan, ettei kukaan jää ilman kansalaisuutta.

Lakimuutos hyväksyttiin tiistaina äänin 157–64. Se antaa tuomareille mahdollisuuden määrätä kansalaisuuden menettäminen lisärangaistuksena, mikäli henkilö on tuomittu vähintään neljän vuoden vankeusrangaistukseen vakavasta rikoksesta. Kansalaisuuden menetys voi kestää enintään kymmenen vuotta.

Lakiesitystä tukivat keskustaoikeistolainen sosialidemokraattinen puolue (PSD), konservatiivinen CDS–Kansanpuolue, oikeistopuolue Chega sekä liberaali Iniciativa Liberal (IL). Vasemmistopuolueet – sosialistipuolue (PS), vasemmistoblokki ja kommunistinen puolue (PCP) – vastustivat esitystä.

Chega-puolue oli keskeisessä roolissa lain läpimenossa, sillä se tuki keskustaoikeistolaista vähemmistöhallitusta. Puolue olisi kuitenkin halunnut tiukemman version laista, jossa kansalaisuuden menetys olisi ollut automaattinen ja kestänyt 20 vuotta. Hyväksytty versio antaa tuomioistuimille harkintavaltaa ja rajoittaa kansalaisuuden menetyksen kymmeneen vuoteen.

Lain mukaan kansalaisuutensa menettäneet voivat hakea uudelleen Portugalin kansalaisuutta vasta kymmenen vuotta sen jälkeen, kun heidän rikosrekisterinsä on puhdistettu. Hakemus käsitellään yleisten kansalaisuuslakien mukaisesti.

Lakimuutos herättää huolta ihmisoikeusjärjestöissä, jotka pelkäävät sen rikkovan kansainvälisiä oikeuksia ja kohdistuvan erityisesti maahanmuuttajiin.

Burkakielto etenee rinnakkaisena lakihankkeena

Samaan aikaan Portugalin parlamentti käsittelee toista kiistanalaista lakiesitystä, joka kieltäisi burkan ja niqabin käytön julkisilla paikoilla. Esityksen takana on jälleen Chega, ja se sai ensimmäisessä käsittelyssä tukea PSD:ltä, CDS:ltä ja IL:ltä.

Lakiesitys kieltäisi kasvojen peittämiseen tarkoitetun vaatetuksen käytön julkisilla alueilla, lukuun ottamatta terveydellisiä syitä, uskonnollisia tiloja tai diplomaattisia tiloja. Rangaistuksena voisi olla sakkoja 200–4000 euron välillä.

Chegan puheenjohtaja André Ventura puolusti esitystä vedoten naisten oikeuksiin ja yleiseen turvallisuuteen. “Burkaan pakotettu nainen ei ole enää vapaa yksilö – hänestä tulee esine,” Ventura totesi parlamentissa. Hän syytti vasemmistoa kaksinaismoralismista: “He julistavat puolustavansa naisia, mutta samalla hyväksyvät kulttuurin, joka alistaa heidät.”

Ventura jatkoi kommentointia median edessä ja kohdisti sanansa suoraan maahanmuuttajille: “Jos haluatte käyttää burkaa, on olemassa hyvä ratkaisu. Hypätkää lentokoneeseen ja palatkaa kotimaihinne. Portelan lentokentälle on helppo päästä ja ostakaa liput takaisin Pakistaniin, Saudi-Arabiaan, Marokkoon – minne haluatte. Teitä ei tarvita täällä – pahoittelut siitä, mutta niin se on.”

Chegan kansanedustaja Madalena Cordeiro säesti puoluetoveriaan: “Tämä ei ole Bangladesh, jossa kaikki tehdään miten sattuu. Riittää jo siitä, että teeskennellään kaikkien kulttuurien olevan samanarvoisia.”

Molemmat lakiesitykset etenevät nyt perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Burkakielto vaatii presidentin hyväksynnän ennen kuin siitä tulee laki, kun taas kansalaisuuden menetystä koskeva muutos joutuu todennäköisesti oikeudelliseen tarkasteluun – erityisesti maahanmuuttomyönteisten järjestöjen taholta, jotka pitävät lakia ihmisoikeuksia rikkovana.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: