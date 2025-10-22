Portugalin parlamentti kieltää burkan julkisilla paikoilla – Chega: “Jos ei kelpaa, lentäkää kotiinne”

Portugalin burkakielto etenee – rangaistukset voivat nousta tuhansiin euroihin. Chega-puolueen viesti muslimeille on selkeä: “Teitä ei tarvita täällä”.

Portugalin parlamentti on hyväksynyt lakialoitteen, joka kieltää burkan ja niqabin käytön julkisilla paikoilla. Aloitteen takana on oikeistopuolue Chega, jonka johtaja André Ventura ei säästellyt sanojaan:

“Jos haluatte käyttää burkaa, on olemassa hyvä ratkaisu. Hypätkää lentokoneeseen ja palatkaa kotimaihinne. Portelan lentokentälle on helppo päästä ja ostakaa liput takaisin Pakistaniin, Saudi-Arabiaan, Marokkoon – minne haluatte. Teitä ei tarvita täällä – pahoittelut siitä, mutta niin se on.”

Lakiesitys eteni ensimmäisestä äänestyksestä läpi torstaina, saaden tuekseen sosiaalidemokraatit (PSD), liberaalit (Iniciativa Liberal) ja kristillisdemokraatit (CDS). Vasemmistopuolueet – sosialistit (PS), Livre, kommunistit (PCP) ja vasemmistoblokki – vastustivat esitystä. Seuraavaksi lakia käsittelee perustuslakivaliokunta, ja lopullinen hyväksyntä vaatii presidentin allekirjoituksen.

Lakitekstin mukaan “kasvojen peittämiseen tai niiden näkyvyyden estämiseen tarkoitettu vaatetus” kielletään julkisilla paikoilla. Poikkeuksia sallitaan terveydellisistä syistä, uskonnollisissa tiloissa sekä diplomaattisissa yhteyksissä. Rangaistukset vaihtelevat 200 eurosta jopa 4000 euroon.

Ventura perusteli lakia naisten oikeuksilla: “Burkaan pakotettu nainen ei ole enää vapaa yksilö – hänestä tulee esine.” Hän syytti vasemmistoa tekopyhyydestä: “He julistavat puolustavansa naisia, mutta samalla hyväksyvät kulttuurin, joka alistaa heidät.”

"If you want to wear a burqa, there's a good solution. Catch a flight and go back to your country. It's easy to get to Portela Airport and buy a ticket back to Pakistan, Saudi Arabia, Morocco, wherever you want." Chega leader André Ventura

Chegan kansanedustaja Madalena Cordeiro tiivisti puolueen linjan: “Tämä ei ole Bangladesh, jossa kaikki tehdään miten sattuu. Riittää jo siitä, että teeskennellään kaikkien kulttuurien olevan samanarvoisia.”

Ventura muistutti, että useat Euroopan maat – Ranska, Itävalta, Belgia ja Alankomaat – ovat jo kieltäneet kasvojen peittämisen kokonaan tai osittain. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on hyväksynyt Ranskan lain ihmisoikeussopimuksen mukaiseksi.

Presidentti Marcelo Rebelo de Sousa voi joko hyväksyä lain, käyttää veto-oikeuttaan tai lähettää sen perustuslakituomioistuimen arvioitavaksi.

Portugalin keskustelu liittyy laajempaan eurooppalaiseen liikehdintään islamilaisen pukeutumisen rajoittamiseksi. Tanskassa kansanpuolue vaatii hijabin – kasvoja peittämättömän huivin – kieltämistä kaikissa julkisissa tiloissa. “Me haluamme Tanskan takaisin. Tanskan, jossa kouluissa ei ole huiveja, vanhainkodeissa puhutaan tanskaa ja tanskalaiset ovat jälleen oman maansa isäntiä,” julisti puoluejohtaja Morten Messerschmidt.

Alankomaissa Geert Wildersin PVV ja Caroline van der Plasin BBB lupaavat laajentaa nykyistä burkakieltoa kattamaan kaikki julkiset instituutiot tulevien vaalien alla.

Lähde: Breitbart

