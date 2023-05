Presidentti Erdoğan: ”Yhdenkään homon ei pitäisi soluttautua Turkkiin”

Erdoğan hyökkäsi Turkin presidentinvaalien jälkeen pitämässään voittopuheessa homolobbausta vastaan. Presidentti syytti oppositiota siitä, että se yrittää rohkaista länsimaista LGBTQ-liikettä saamaan jalansijaa Turkissa.

Recep Tayyip Erdoğan voitti Turkin presidentinvaalien toisen kierroksen. Nyt on käynyt ilmi, että Erdogan syytti voittopuheessaan oppositiota Turkin vastaisesta vallankaappauksellisesta toiminnasta.

Recep Tayyip Erdoğan 🇹🇷 📍Milletin Evi pic.twitter.com/ig5x4nF4VX — Murat KURUM (@murat_kurum) May 28, 2023

RT:n mukaan hän väitetysti kysyi hurraavilta kannattajilta, ovatko he sitä mieltä, että Erdoğanin päävastustaja Kemal Kilicdaroglu ja hänen takanaan olevat kuusi puoluetta edustavat ”LGBTQ:ta”, mihin väkijoukko huusi ”Kyllä!”.

”Mutta voiko LGBTQ-liike soluttautua AKP:hen (Erdoğanin puolueeseen)? Voivatko he soluttautua MHP:hen (Erdoğania tukevaan kansallismieliseen puolueeseen), voivatko he soluttautua muihin Kansanliiton jäseniin?”, Erdoğan kysyi yleisöltä retorisesti.

”Jokainen vaali on meille uudelleensyntymä. Perhe on meille pyhä. Kukaan ei voi hyökätä perhettä vastaan, naisiin kohdistuva väkivalta on kiellettyä, se on haram”, Erdoğan jatkoi.

Erdoğanin voittopuhetta pidetään merkkinä länsimaita vastaan, joka on tehnyt kovasti töitä homolobbarien agendan levittämiseksi vaikutusalueelleen. Tiedotusvälineet ovat myös ilmaisseet toiveen, että Kilicdaroglu voittaisi vaalit, koska häntä pidetään ”länsiystävällisempänä” ehdokkaana, toisin kuin Erdoğania, jota kuvataan turkkilaiseksi versioksi Venäjän presidentistä Vladimir Putinista.

Lähde: Nordfront