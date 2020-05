Presidentti Trump julisti Antifan terroristiorganisaatioksi

USA Today -lehden artikkelin mukaan George Floydin menehtymisen seurauksena puhjenneissa mellakoissa esille nousevat ”ulkopuoliset agitaattorit”.

Lehden otsikko on paljon puhuva: ”Siellä on anarkisteja: Minnesotan viranomaiset sanovat ulkopuolisten agitaattoreiden kaapanneen rauhanomaiset mielenosoitukset”.

– Tosi kovan luokan tyyppejä, tämä on heidän tehtävänsä: he ovat osallisena tässä taistelussa, sanoo Adam Leggat, entinen Britannian armeijan terrorisminvastaisen yksikön upseeri.

– He tarvitsevat mielenosoituksia naamiokseen jotta he pääsevät etenemään tarkoitusperissään.

Asiantuntijoiden mukaan väkivaltaiset mellakat tulevat leviämään myös muihin Yhdysvaltojen isoihin kaupunkeihin. Minnesotan tilanteen johdosta Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti tänään äärivasemmistolaisen Antifan terroristijärjestöksi.

– Amerikan Yhdysvallat määrittelee Antifan terroristijärjestöksi, Trump twiittasi.

Aiemmin Trump kommentoi Antifan osallisuutta kaaoksen luomiseen.

– Onnittelut Kansalliskaartille välittömästi Minnesotaan saapumisensa jälkeen tekemästään hienosta työstä viime yönä. Muun muassa Antifan johtamat anarkistit saatiin kuriin nopeasti. Pormestarin olisi pitänyt tehdä se jo ensimmäisenä yönä, jolloin ongelmia ei olisi ollut, presidentti twiittasi.

Congratulations to our National Guard for the great job they did immediately upon arriving in Minneapolis, Minnesota, last night. The ANTIFA led anarchists, among others, were shut down quickly. Should have been done by Mayor on first night and there would have been no trouble!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020