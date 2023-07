Presidenttiehdokas Robert F. Kennedy Jr.: ”COVID-19 kehitettiin erityisesti siten, että se ei vahingoittaisi juutalaisia”

Demokraattien presidenttiehdokas Robert F. Kennedy Jr. tallentui videolle, kun hän puhui lehdistötilaisuudessa ”antisemitistisiä COVID-19-salaliittoja koronapandemiasta ja juutalaisista”. New York Post sai kuvamateriaalin haltuunsa ja julkaisi sen 15. heinäkuuta.

Kennedy, Yhdysvaltain entisen presidentin John F. Kennedyn veljenpoika, väitti ”COVID-19 olevan bioase, joka oli erityisesti suunniteltu vaikuttamaan valkoisiin ja mustiin, mutta säästämään juutalaiset ja kiinalaiset”.

