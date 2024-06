Pride-lippuja tuhotaan ympäri Norjaa – LGBTQ-lobbauksen vastustaminen lisääntynyt merkittävästi

Norjassa sateenkaarilippuja takavarikoidaan ja tuhotaan polttamalla, graffiteilla ja silpomalla. Frihetskampin mukaan homolobbarien vastustaminen on kasvussa maassa.

Useita sateenkaarilippuja eri puolilla Norjaa on takavarikoitu ja tuhottu viime aikoina. Liput on otettu alas ja poltettu, sotkettu graffiteilla ja silputtu palasiksi. Koulujen ja asunto-osakeyhtiöiden liput on tuhottu, ja joidenkin lippujen on annettu liehua vain parin tunnin ajan. Asiasta kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Torstaina Norjan Innlandetin läänissä takavarikoitiin tiettävästi suuri LGBTQ:n edunvalvontajärjestön lippu, jonka tuhoaminen lähetettiin suorana lähetyksenä TikTokiin. Ulkomaalaistaustainen kulttuuri- ja tasa-arvoministeri Lubna Jaffery (työväenpuolue) on yksi niistä, jotka tuomitsevat kansan vastarinnan ja sanovat, ettei sillä ole mitään tekemistä sananvapauden kanssa.

”Ei ole hyväksyttävää, että vuonna 2024 ihmiset eivät saa liehuttaa pride-lippua. Jonkun toisen lipun riisumisella ja tuhoamisella ei ole mitään tekemistä sananvapauden kanssa”, Jaffery sanoo.

Myös Rune Byre Gåsemyr, Bølerin koulun apulaisrehtori, jossa sateenkaarilippuja on tuhottu vuosien varrella useita kertoja, kommentoi tapausta:

”Lippuja on tuhottu useita kertoja viime vuosina. Sitä on tapahtunut joissakin läheisissä kouluissa ja myös alueella. On surullista, että joku ottaa ne alas ja sytyttää ne tuleen”, Rune sanoo.

Oletettavaa on, että kaikista tapauksista ei ilmoiteta, mutta NRK:n mukaan Oslon poliisi on saanut yhä enemmän ilmoituksia lippujen vastustamisesta vuosina 2023 ja 2024. Myös ilmoitukset ”LGBTQ-ihmisiin kohdistuvasta vihanlietsonnasta” ovat lisääntyneet todella paljon viime vuosina. PST (Norjan poliisin turvallisuuspalvelu) ryhtyi hiljattain toimiin nuoria ”ääriaineksia” vastaan, joista monet ilmaisivat tyytymättömyytensä LGBTQ-lobbaukseen.

Vastustus sateenkaari-ideologian lobbaamista kohtaan on ollut viime aikoina hyvin voimakasta. Esimerkiksi Ålesundin kunnan kieltämästä sateenkaarilippujen käytöstä kunnan kouluissa syntyi hiljattain kiistaa. Myös monet vanhemmat Norjassa ovat viime aikoina päättäneet järjestäytyä koulupridea vastaan ja pitää lapsensa kotona koulusta pakotettujen pride-marssien ja radikaalin sukupuoliteorian opetuksen aikana.

Lähde: Frihetskamp