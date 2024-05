”Pro-pedofiilit” -aktivistiryhmä juhlii, kun Saksa dekriminalisoi lapsipornon hallussapidon

Saksan parlamentti (Bundestag) on saanut tarvittavat äänet poistaakseen rikoslaista pykälän, jonka mukaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan materiaalin hallussapito on törkeä rikos. Kun viime torstaina hyväksytty lakiehdotus tulee voimaan, lapsipornon hallussapidosta annettavia vähimmäisrangaistuksia alennetaan ja rikos luokitellaan rikkomukseksi.

Saksan liittopäivien mukaan lakiehdotuksessa säädetään, että ”hallussapidosta ja hankkimisesta olisi säädettävä vähintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus ja levittämisestä vähintään kuuden kuukauden vankeusrangaistus. Rikoslain 184 b §:ssä säännellyt rikokset luokitellaan näin ollen rikkomuksiksi eikä rikoksiksi.”

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan materiaalin hallussapito luokiteltiin rikokseksi ensimmäisen kerran vuonna 2021 sen jälkeen, kun liittovaltion oikeusministeri Christine Lambrecht, sosiaalidemokraattinen puolue (SPD), otti käyttöön yhden vuoden vähimmäisrangaistuksen rikoksesta. Siirto luokitteli teon rikokseksi, jollaisena se pysyi kolme vuotta tähän viimeisimpään alentamiseen asti.

Lakiehdotuksen hyväksymisen johdosta Saksan lastenapu – Pysyvä lasten edustusto -yhdistyksen (Deutsche Kinderhilfe – Die ständige Kindervertretung) puheenjohtaja Rainer Becker huomautti, että lakimuutoksella Saksa voisi rikkoa Euroopan unionin direktiiviä, jonka mukaan kaikki lapsipornografinen media on vakava rikos.

Vastustuslausuman julkaisi Baijerin kristillisdemokraattinen unioni (CDU) ja Baijerin kristillissosiaalinen unioni (CSU). ”Lapsipornografian levittäminen, hallussapito ja hankkiminen on periaatteessa edelleen luokiteltava rikoksiksi”, julistuksessa sanotaan.

”Vaikka rikoslain 184b §:n rangaistusasteikon korottaminen vuonna 2020 on johtanut käytännön ongelmiin tietyissä tapauksissa, rangaistusasteikon yleinen alentaminen on väärä ratkaisu. Muutos tulisi rajata ongelmatapauksiin ja ratkaista ne tehokkaasti. Tieteelliset havainnot osoittavat, että jos rangaistuskehys siirtyy alaspäin, myös käytännössä määrätyt rangaistukset ovat yleensä alhaisempia.”

Rikoksen alentamista rikkomukseksi perusteltiin muun muassa sillä, että sisällön lataavien lasten vanhemmat ja opettajat otetaan huomioon, jotta he voivat ilmoittaa asiasta lainvalvontaviranomaisille. ”Tällaisia tapauksia on esiintynyt erityisen usein vanhempien tai vanhempien lasten tai nuorten vanhempien ja opettajien keskuudessa, jotka ovat löytäneet lapsipornografiaa itsestään ja välittäneet sen eteenpäin muille vanhemmille, opettajille tai koulun johdolle tiedottaakseen heille ongelmasta”, lakiehdotuksen 1 §:ssä todetaan.

Lainsäädäntö jatkuu: ”Rikoksen luokituksen alentaminen rikkomukseksi on myös kiireellisesti tarpeen, jotta voidaan vastata asianmukaisesti ja riittävän joustavasti nuorten rikoksentekijöiden suureen osuuteen.”. Tällöinkään tekijät eivät yleensä toimi siksi, että lapsipornografian sisältö kiihottaisi heitä seksuaalisesti, vaan pikemminkin nuoruusiän kehitysvaiheelle tyypillisestä halusta, kuten naiiviudesta, uteliaisuudesta, seikkailunjanosta tai halusta tehdä vaikutuksen.”

Vaikka tällaiset olosuhteet tunnustetaan, lakiehdotuksessa ei kuitenkaan ole tehty tiettyjä poikkeuksia, vaan lapsipornografian hallussapito on pikemminkin alennettu kokonaan, mikä ei ole jäänyt pedofiilien puolestapuhujilta huomaamatta.

Pedofiilit ylistävät lakimuutosta

Eräs pahamaineinen saksalainen pedofiilimyönteinen aktivistiryhmä on jo ylistänyt lakimuutosta. Krumme-13:n tai yksinkertaisesti K13:n nimellä tunnettua aktivistiryhmää on kuvattu ”pedofiilien omaksi apujärjestöksi”.

Perustajansa kirjoittamassa blogikirjoituksessa, joka on päivätty 17. toukokuuta, K13 pahoittelee, että ”yksikään poliitikko ei pyytänyt anteeksi tuhansilta ja taas tuhansilta asianosaisilta, jotka joutuivat uhriksi vuoden 2021 laille, jonka mukaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan materiaalin hallussapito oli rikos.”

K13 neuvoo lisäksi kaikkia sivustonsa kävijöitä pyytämään asianomaisia puolustusasianajajia ”jättämään lykkäyshakemuksia meneillään olevissa menettelyissä olevien asiakkaidensa puolesta”, jotta he voivat odottaa lain voimaantuloa.

Pahamaineisen ryhmän perusti Dieter Gieseking, jota on toistuvasti syytetty lapsipornon hallussapidosta.

Vuonna 1996 Gieseking tuomittiin kahdeksantoista kuukaudeksi, josta hän istui vuoden vankilassa, syytteistä, jotka liittyivät lapsipornon postimyyntipalvelun pyörittämiseen pakettiautosta käsin.

Vuonna 2003 Gieseking saapui jälleen oikeuteen syytettynä heinäkuun 1999 ja tammikuun 2001 välisenä aikana hankitun lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan materiaalin hallussapidosta. Lapsipornografia löytyi Giesekingin tietokoneelta hänen asunnossaan elokuussa 2001 tehdyn kotietsinnän jälkeen. Hänen laitteissaan oli yhteensä 216 alastomien lasten kuvatiedostoa, ja hänet tuomittiin kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen.

Tuolloin Giesekingiä syytettiin myös siitä, että hän oli linkittänyt lapsipornosivun verkkosivuilleen. Linkin löysi jugendschutz.net, liittovaltion hallituksen perustama organisaatio, joka suojelee alaikäisiä verkossa.

Pedofiiliryhmä lobbaamassa Saksan hallitusta suojaikärajan laskemisessa

Vuonna 2014 Taz Onlinen haastattelussa Gieseking vaati suostumuksen ikärajan laskemista 12 vuoteen ja sanoi, että aikuisten seksuaalisesta kanssakäymisestä pikkulasten kanssa pitäisi ”keskustella erikseen”.

”Pedofilian tabu on vihdoin murrettava kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Jos pedofiili voi tulla julki ilman pelkoa syrjäytymisestä tai jopa demonisoinnista, se on paras ennaltaehkäisy lasten hyväksikäyttöä vastaan”, Gieseking sanoi tiedotteessa.

”Vauvoille ja pikkulapsille ja alakoululaisille seksuaalinen komponentti tällaisessa ’suhteessa’ on ongelmallinen. Tästä pitäisi keskustella erikseen. Seksuaalipoliittisesta näkökulmasta 12 vuoden suojaikäraja (ikäraja) on asianmukainen ja jo pitkään myöhässä nykyisessä valistuneessa yhteiskunnassa. On poikia ja tyttöjä, jotka tekevät aloitteen ystävällisestä ja seksuaalisesta suhteesta pedoseksuaalin kanssa. Siksi tarvitaan seksuaalirikoslainsäädännön uudistus, joka tekee oikeutta kaikille osapuolille.”

K13:n kautta Gieseking ja hänen tukijansa lobbaavat suojaikärajan alentamista ja lapsipornografian laillistamista. K13 kampanjoi myös aikuisten ja lasten välisten seksuaalisten suhteiden dekriminalisoinnin puolesta.

”Selkeästi itsemääritellyn seksuaalisuuden laillistaminen vanhempien ihmisten ja alle 14-vuotiaiden välillä on paras suoja lapsiin kohdistuvaa todellista seksuaalista väkivaltaa vastaan”, Gieseking kirjoitti toisessa hallitukselle osoitetussa vetoomuksessa ja vaati samalla lakikokoelman pykälien 176 [Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö] ja 188 [Lapsipornografisen sisällön levittäminen, hankkiminen ja hallussapito] kumoamista.

Gieseking on lobannut hallitusta lainsäädännön muuttamiseksi useiden vuosien ajan. Viime syksynä liittopäivät hyväksyi Giesekingin laatiman ”lasten oikeuksia” koskevan vetoomuksen, jolla muutetaan perustuslain 6 artiklaa lisäämällä siihen ”lasten oikeuksia” koskevia lausumia ja jossa todetaan, että ”lapset olisi nähtävä oikeussubjekteina, joilla on omat oikeutensa”.

Vetoomuksen tekstissä lueteltujen oikeuksien joukossa on muun muassa väite, jonka mukaan lapsilla on ”oikeus vaikuttaa kaikkiin asioihin, jotka vaikuttavat heidän henkiseen, psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiinsa” ja ”oikeus persoonallisuutensa vapaaseen kehittymiseen”.

”Seksuaalinen itsemääräämisoikeus” sisältyy peruslain 2 §:ssä sanamuodon ”persoonallisuuden vapaa kehitys” alle, minkä Gieseking muistutti seuraajilleen verkkosivuillaan.

Lähde: Reduxx