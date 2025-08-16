Professori: Aurinkovoima valtavan sähkökatkoksen takana

Huhtikuun lopussa Espanjassa ja Portugalissa tapahtui suuri sähkökatkos, jonka syistä on spekuloitu siitä lähtien.

Lähes välittömästi kävi selväksi, että niin sanottu vihreä siirtymä saattoi olla keskeinen tekijä siinä, että 60 miljoonaa ihmistä jäi ilman sähköä. Nyt energiamuuntamisen professori sanoo, että aurinkovoima on syyllinen katkokseen.

Espanjan hallitus syyttää sähköntuottajia ja verkonhaltijaa, mutta verkonhaltija osoittaa sormella tuottajia. Tarkempi tarkastelu paljastaa, että noin 1,3 gigawattia aurinkosähköä katkaistiin verkosta sekunnissa, paljon ennen kuin verkossa ilmeni mitään suurempaa vikaa. Näin suuri tuotannon menetys on lähellä sitä rajaa, mitä verkko pystyy käsittelemään.

Aurinkosähkön pakotettuja taajuusheilahteluja havaittiin myös ennen kuin se alkoi irrota verkosta, mikä viittaa epävakauteen ja siihen, että tarvittavat välineet sen vaikutusten lieventämiseksi puuttuvat.

Norjan tiede- ja teknologiayliopiston (NTNU) energiamuuntamisen professori Jonas Kristiansen Nøland kirjoittaa Affärsvärlden-lehdessä julkaistussa artikkelissaan näkemyksistään tapauksesta ja sen syistä.

”Yhdysvaltain energiaministeriö varoitti hiljattain, että suunnitellun sähköntuotannon alasajo ilman sen korvaamista uudella sähköntuotannolla voi johtaa sähkökatkojen määrän jyrkkään kasvuun, ja juuri näin on tehty Espanjassa”, hän sanoo.

Tuuli ja aurinkovoiman osuus 70 prosenttia

Tuuli- ja aurinkovoiman osuus kokonaistuotannosta oli häiriön aikana noin 70 prosenttia. Energiaturvallisuuden kannalta pidetään erittäin riskialttiina rakentaa järjestelmä, jota aurinko- ja tuulivoima tilapäisesti hallitsee.

”Se, että katkoksesta syytetään harvoja jäljellä olevia vakauttavia voimavaroja, kuten ydinvoimaa tai vesivoimaa, on väärä lähtökohta. Ongelma oli se, että järjestelmä toimi niin pienellä vakausmarginaalilla, että yksittäinen suuri vika uhkasi tuhota koko verkon.

Lisäksi Espanjan ja Ranskan välinen sähköyhteys petti. Tämä johtui ylikuormituksesta, kun aurinko- ja tuulivoima olivat huipussaan. Koska Espanjassa ei ollut vakautusmekanismeja, vaihteluita ei voitu vaimentaa.

Neljä sekuntia sen jälkeen, kun Espanja oli eristetty Ranskasta, järjestelmä romahti kokonaan – ja sen inertiavoima oli vähäinen eikä vakautusresursseja ollut jäljellä riittävästi täydellisen sähkökatkoksen estämiseksi”, Nøland sanoo.

Kristiansen Nøland toteaa lopuksi, että ei ollut sattumaa, että ensimmäiset tuotantotappiot tapahtuivat niissä osissa maata, joissa myös synkroninen sähköntuotanto oli vähäisintä. Kun aurinko- ja tuulivoiman osuus on näin suuri, sähköjärjestelmästä tulee haavoittuvaisempi, ja riski suurien sähkökatkojen lisääntymisestä tulevaisuudessa ”on tietenkin todellinen”.

