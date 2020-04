Yhdysvaltalainen professori: ”Pandemia osoitti Euroopan kansoille, että he eivät ole eurooppalaisia”

Pandemia on osoittanut kaikille Euroopan kansoille, että he eivät ole eurooppalaisia. He ovat saksalaisia, italialaisia, puolalaisia ja muita kansallisuuksia. Professori George Friedmanin mukaan EU ei toimi tehokkaasti ja koronaviruksen osalta se ei toimi ollenkaan, ja sitä odottaa nopea hajoaminen.

Telewizja Polskan mukaan professori George Friedmanilta, yhdysvaltalaiselta yhteiskuntatieteilijältä ja tiedusteluyhtiö Stratforin perustajalta kysyttiin, voiko taloudellisen katastrofin pelko muuttaa suhtautumista pandemiaan.

– Lähestymme pistettä, jossa meidän on hyväksyttävä jokin määrä virukseen liittyviä kuolemia, jotta talous saadaan toimimaan, Friedman vastasi.

Professorin mukaan vielä ei olla tuossa pisteessä, sillä suurin osa ihmisistä ei ole vielä omakohtaisesti ymmärtänyt ja käsittänyt sitä hintaa, jonka hän joutuu tästä maksamaan.

– Oletan, että kesän aikoihin, vaikka ei olisi vielä rokotetta, alkavat ihmiset puhua, että emme voi enää pitempään lymytä kodeissamme – ei taloudellisista eikä yhteiskunnallisista syistä, sanoi Friedman. Alkavaa prosessa Friedman kutsuu ”sairauden normalisoimiseksi”.

Friedman katsoo, että suurimmassa romahdusvaarassa oleva valtio on Venäjä.

– USA tulee tietysti kärsimään nykyisestä kriisistä, mutta kyse ei tule olemaan saman mittakaavan geopoliittisista menetyksistä kuin ne, jotka odottavat Eurooppaa, Venäjää ja Kiinaa, Friedman arvioi.

Euroopan unionia puolestaan odottaa Friedmanin mukaan nopea hajoaminen.

– Pandemia on osoittanut kaikille Euroopan kansoille, että he eivät ole eurooppalaisia. He ovat saksalaisia, italialaisia, puolalaisia.

– Rajat ovat tulleet takaisin ja euroalueen rahapolitiikka on edelleen mukautettu ja sovitettu Saksan tarpeisiin eikä esimerkiksi Italian tarpeisiin, jatkoi Friedman.

– EU ei toimi tehokkaasti ja koronaviruksen osalta se ei toimi ollenkaan, arvioi professori ja muistutti EU:n tyypillisistä ratkaisuista kriiseihin.

– Nyt byrokraatit alkavat pitää kokouksia, mikä on EU:n perusratkaisu mihin tahansa kriisiin – järjestetään kokous, naljaili Friedman.