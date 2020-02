Professori suosittelee ihmislajin sukupuuttoon maailman pelastamiseksi

Filosofian professori Patricia MacCormack kokee, että ihmislaji tulisi ilmastomuutoksen vuoksi saada kuolemaan sukupuuttoon. Tämä toteutuisi estämällä asteittain ihmisten lisääntyminen. Viime vuonna brittiläinen naisryhmä julisti raskauslakon. Kanadassa tuhannet naiset ovat ilmoittaneet luopuvansa jälkeläisten hankkimisesta.

Professori Patricia MacCormack esittelee ohjelmansa kirjassaan ”The Ahuman Manifesto”, joka uutiskanava CambridgeshireLiven ylistyksen mukaan on ”positiivinen näkymä maapallon tulevaisuudesta ilman ihmistä”.

Edes radikaalit liikkeet kuten ”Extinction Rebellion” eivät professorin mielestä mene tarpeeksi pitkälle. Ne keskittyvät vain muutoksen vaikutukseen ihmiskunnalle, vaikka muutos koskettaa kaikkia elämänmuotoja maapallolla.

On ylitettävä hierarkkinen maailma, jossa valkoiset heteroseksuaaliset ja terveet miehet menestyvät sekä estävät toisia etnisyyksiä, sukupuolia ja vammaisia saamasta osaansa. Valkoiset miehet ovat vastuussa kapitalismista, joka on vienyt ihmislajin hävityksen partaalle, katsoo MacCormack.

Brittiläinen naisryhmä ”BirthStrike” (Synnytyslakko) julisti viime vuonna raskauslakon, koska maailma on romahtamassa. Siksi lapsia ei tähän maailmaan tule tehdä. Näyttelijä-laulaja Miley Cyrus sanoi kieltäytyvänsä jälkikasvusta. Kanadassa 5400 naista on sitoutunut raskauslakkoon tunnuksella ”Ei tulevaisuutta, ei lapsia” – kunnes hallitus voi taata turvallisen tulevaisuuden.

Amerikkalainen kirjailija Wes Silver antoi viime syksynä sterilisoida itsensä. Mies oli keskustellut vaimonsa kanssa ja tullut tulokseen, että on tehtävä kaikki kauhean tulevaisuuden estämiseksi. Saksalainen feministi Verena Brunschweiger kampanjoi lapsista kieltäytymiseksi. Kyseessä on maailman pelastaminen. Olemme ekologisen romahduksen partaalla, sanoo aktivisti.

Professori MacCormack on syntynyt Australiassa. Hän on tätä nykyä ”Anglia Ruskin Universityn” filosofian professori. Yliopiston pääkeskus on Cambridgessä, lisäksi keskukset Chelmsfordissa, Peterborough´ssa ja Lontoossa. Laajan kiinnostuksensa kohteina professorilla on muun muassa queer-teoria, kehonmuokkaus, posthumaani teoria, eläinten oikeudet ja kauhuelokuvat. Filosofisia innoittajia ovat muiden joukossa Gilles Deleuze ja Félix Guattari.

Lähde Junge Freiheit.