Professori tunnusti tehneensä tutkintapyynnön Mäenpään vieraslajipuheesta – toiminut aiemmin SKP:n keskuskomiteassa

Martin Scheinin kertoi olevansa yksi Mäenpään puheenvuorosta tutkintapyynnön tehneistä.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen pyysi eilen eduskunnalta suostumusta saada asettaa perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää syytteeseen hänen eduskunnan täysistunnossa viime kesänä käyttämänsä puheenvuoron johdosta.

Kansanedustaja Mäenpää piti 12. kesäkuuta 2019 eduskunnan täysistunnossa puheenvuoron, jossa hän puhui ensin maahanmuutosta ja heti tämän jälkeen vieraslajien torjunnasta.

European University Institutessa kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professorina toimiva Martin Scheinin kommentoi Toiviaisen pyyntöä Twitterissä.

– Olin yksi niistä, jotka tekivät tutkintapyynnön Mäenpään vieraslajipuheesta. Mielestäni se edusti pahimman laatuista dehumanisointia suhteessa ihmisryhmiin, jotka mainittiin samassa puheessa. Mielestäni kansanmurha alkaa tuollaisella puheella.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho puolestaan kommentoi Facebook-sivullaan professorin ulostuloa muistuttaen tämän taustoista Suomen kommunistisen puolueen palveluksessa.

– Professori Scheinin on toiminut myös Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsenenä. Hänen sitoutumisensa sananvapauden kaltaisiin ihmisoikeuksiin erityisesti ja läntiseen demokratiaan yleisesti on heikkoa, ja hänen nykyinen toimintansa on tätä taustaa vasten johdonmukaista ja ymmärrettävää.

– Se, että verisen ideologian tukimieheltä kysellään mielipidettä yhtään mihinkään, on osoitus siitä, että Neuvostoliitto ei oikeasti kuollut vuonna 1991. Se vain vetäytyi saumoihin ja rakenteisiin odottamaan uusia tilaisuuksia.

Perussuomalaiset kykenevät 39 kansanedustajallaan estämään suostumuksen antamisen. Scheinin kuitenkin arvioi, että poliisin arvio ”syytä epäillä rikosta” jää voimaan, jos eduskunta ei anna suostumusta syytteelle.