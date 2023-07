Provinssin ”arvoja” on puitu toistuvasti julkisuudessa

Seinäjoen Provinssi-festivaali on ikärajaton musiikkitapahtuma, joka järjestettiin tänä vuonna 29.6. – 1.7. Provinssi on saanut kyseenalaista julkisuutta jo toistamiseen viikon sisällä.

Tapahtuman toimitusjohtaja Marko Kivelä ja vastaava tuottaja Ville Koivisto ovat perustelleet eri sattumusten johdosta Provinssin arvoja muun muassa Ilta-Sanomille.

Kansanedustaja Juha Mäenpää poistettiin alueelta kolumninsa vuoksi

Lauantai-iltana 1.7. perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää joutui poistumaan festarialueelta järjestysmiesten saattelemana. Mäenpää oli tapahtumassa kutsuvieraana. Käsky poistaa Mäenpää alueelta oli tullut tapahtuman johdolta.

Provinssin toimitusjohtaja Marko Kivelä perusteli Ilta-Sanomille poistamista sillä, että Mäenpään kirjoittama, Ilkka-Pohjalaisessa julkaistu kolumni oli selvästi ristiriidassa tapahtuman arvojen kanssa. Kivelän mukaan Provinssi on sitoutunut noudattamaan toimintaperiaatteita, jotka pyrkivät edistämään tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Mäenpää kritisoi kolumnissaan sitä, että Opetushallitus ohjeistaa opettajia kouluissa ja varhaiskasvatuksessa kertomaan lapsille, että joillakin pojilla on pimppi.

Turvatarkastajia ohjeistettiin olemaan käpälöimättä

Provinssin arvot olivat jälleen arvioitavana, kun selvisi, että useammassa turvatarkastuksessa oli käpälöity naispuoleisten festarivieraiden intiimialueita. Johdon tietoon oli tullut muutama tapaus, mutta asia nousi julkisuuteen vasta kun sosiaalisen median videosovellus Tiktokissa alkoi kiertää video, jossa suomalainen festarivieras kertoo Provinssi-festivaalien turvatarkastuksessa kokemastaan epäasiallisesta koskettelusta.

Provinssin vastaava tuottaja Ville Koivisto on kertonut Ilta-Sanomille, että asiaa on käsitelty ohjeistamalla työntekijöitä, kuinka turvatarkastuksessa ei saa toimia. Koiviston mukaan naispuoliselle tarkastettavalle on hänen niin halutessaan oltava naispuolinen tarkastaja ja miehille miespuolinen.

Haastattelusta ei selviä, miten tarkastettava pystyy todentamaan tarkastajan sukupuolen, koska Provinssin toimitusjohtaja Kivelä on aiemmin tähdentänyt, että tapahtuman arvojen mukaan miehellä voi olla pimppi.

Turvatarkastusta hoitanut palveluntarjoaja on Securitas Events. Haastattelusta ei selviä, onko käpälöiviä turvatarkastajia poistettu alueelta.