PS kyselytunnilla haittamaahanmuutosta: ”Me olemme nyt siellä, missä Ruotsi oli 15 vuotta sitten”

Perussuomalaiset vaati tänään suullisella kyselytunnilla toimenpiteitä haitallisen maahanmuuton aiheuttaman väkivaltarikollisuuden kitkemiseen.

Asia nousi julkiseen keskusteluun, kun tuli ilmi, että Helsingissä liikkuu viranomaislähteiden mukaan jopa 100-150 vaarallisen nuoren joukko. Näistä nuorista suurin osa on poliisin mukaan ulkomaalaistaustaisia henkilöitä Lähi-idästä ja Somaliasta.

– Yhteiskuntamme talouden ja turvallisuuden kannalta haitallisesta maahanmuutosta johtuva nuoriso- ja jengiväkivaltaa yleistyy Suomessa. Se on tehnyt niin kaikissa maissa, joissa vastaavaa maahanmuuttopolitiikkaa harjoitetaan, esimerkiksi Ruotsissa, perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää huomautti.

Paapominen pahentaa asiaa

Hallitus on selittänyt kehitystä syrjäytymisellä ja tarpeella kotouttaa paremmin ja jopa koronalla. Mäenpään mukaan tällaiset toimet eivät auta, vaan ne vain pahentavat asiaa.

– Miten aiotte puuttua oikeaan ongelmaan, haittamaahanmuuttoon? Mäenpää kysyi.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi, että poliisin mukaan suurin syy ongelmiin on, että ihmiset ovat jääneet ulkopuolelle ja heillä on esimerkiksi päihde- ja syrjäytymisongelmia. Ratkaisuja maahanmuuton ongelmiin hän ei tarjonnut.

Ongelmat myönnetään, muttei niille tehdä mitään

Mäenpää totesi, että Suomi on Ruotsin tiellä ja kehitys noudattaa tuttua kaavaa. Lisäksi Mäenpää huomautti ministeri Ohisalon myöntäneen torstain Ylen aamun haastattelussa, että ”tilastoista näkee, että maahanmuuttajataustaiset ovat yleensä yliedustettuina tietyissä rikoksissa”.

– Te siis tiedätte ja pakon edessä myönnätte maahanmuuton ongelman, mutta ette tee asialle mitään. Miksi ette? Miksi ette suostu puuttumaan haitalliseen maahanmuuttoon, joka on juurisyy? Mäenpää ihmetteli.

Ministeri Ohisalo vastasi tutulla kaavalla todeten, että perussuomalaisten tavoite humanitäärisen maahanmuuton lopettamisesta olisi kansainvälisten sopimusten vastaista.

Ruotsi on siellä, missä Suomi on 15 vuoden kuluttua

Ministeri Ohisalo on julkisesti kieltänyt Suomen olevan Ruotsin tiellä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei kuitenkaan tätä allekirjoita.

– Sisäministeri vakuuttelee, että tilanne on parempi kuin Ruotsissa. Totta kai se on parempi, koska ongelmaryhmät ovat meillä pienempiä. Me olemme siellä, missä Ruotsi oli 15 vuotta sitten, Ruotsi on nyt siellä, missä tulemme olemaan 15 vuoden kuluttua.

– Meillä on vuosikymmeniä toisteltu sitä, että Ruotsin tekemät virheet pitää ja voidaan välttää kotouttamisella. Silti tulokset ovat meillä yhtä surkeita, Halla-aho sivalsi.