PS kyselytunnilla: Miten suomalainen hyötyy siitä, että se maksaa italialaisten lapsitalkoot ja espanjalaisille lyhyemmän työviikon?

Tänään kyselytunnilla perussuomalaiset hiillostivat hallitusta niin sanotusta EU:n elpymispaketista. Suomi on näillä näkymin osallistumassa pakettiin ja maksaa siitä 6,6 miljardia euroa, mutta saa paketista itse vain reilut kaksi miljardia.

Tuoreiden tietojen mukaan Italia on yhtenä merkittävistä nettosaajista päättänyt käyttää EU:n koronatuesta saamansa rahat muun muassa maan alhaisen syntyvyyden nostamiseksi. Suunnitelmissa on maksaa paketista saaduilla varoilla 250 euroa kuukaudessa yhdestä lapsesta aina 21 ikävuoteen asti. Tämä on reippaasti enemmän kuin suomalainen lapsilisä.

– Samaan aikaan Espanja on käyttämässä oman osuutensa teollisuuden parantamiseen ja nelipäiväisen työviikon kokeiluun. Se satsaa muun muassa akkuteollisuuteen, eli me suomalaiset maksamme suoraan kilpailijalle teollisuustukea, perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto hämmästeli kyselytunnilla.

– Hyvä hallitus, kertokaa konkreettisesti, miten suomalainen duunari tai yrittäjä hyötyy Italian valtavista tuista kansalaisilleen – meidän maksamina – tai siitä, että espanjalaiset tekevät vähemmän töitä? Lehto kysyi.

Ristiriitaisia vastauksia

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) vastasi, että jokainen maa on vastuussa omasta taloudestaan eikä hallitus kannata yhteisvastuullista velkajärjestelyä. Tämä lause kuulostaa perussuomalaisten mielestä vähintäänkin ristiriitaiselta, sillä juuri EU:n elpymispaketti tuo yhteisvastuuta muiden veloista ja ongelmista.

Tuppuraisen mukaan jokainen jäsenmaa tekee omat suunnitelmansa, joissa tukipaketin varoilla luodaan uutta ja kestävää kasvua. Näitä ohjelmia tullaan tarkastelemaan Eurooppa-neuvostossa.

Perussuomalaiset vaatii kansanäänestystä paketista

Perustuslakivaliokunta päätti tällä viikolla, että EU:n koronapaketti läpi mennessään muuttaa EU:n keskeisiä toimintaperiaatteita, eikä Suomi ole liittyessään EU:hun antanut suostumustaan tällaiseen. Siksi paketin hyväksyminen vaatii eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistön.

– Paketti on vallansiirtoa EU:lle ja se heikentää Suomen itsemääräämisoikeutta. Ei ole kansallemme oikein, että viiden vihervasemmistopuolueen johdolla Suomi viedään EU:n tulonsiirtounioniin. Oppositio voisi paketin kaataa, jos Kokoomus päätyisi tyhjän äänestämisen sijaan vastustamaan pakettia, kuten me perussuomalaiset vastustamme, Lehto piikitteli kokoomusta.

– Eduskunnan käsittelyyn on juuttunut aloite EU elpymispaketin kansanäänestyksestä, mutta vakavasti kysyn hallitukselta: Eikö Suomen vieminen tällaiseen tulonsiirtounioniin edellytä moraalisesti kansan hyväksyntää eli kansanäänestyksen järjestämistä? Lehto kysyi toisessa kysymyksessään.

Tuppurainen ei kansanäänestykselle lämminnyt vaan totesi, että asia on eduskunnan käsissä ja eduskunta siitä päättää.