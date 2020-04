PS: Pandemiasta on otettava opiksi – tuotanto ja päätösvalta takaisin Suomeen

Eduskunta keskusteli tänään koronatilanteesta. Kriisi on aiheuttanut taloudellisia ja inhimillisiä vahinkoja mutta lisäksi paljastanut rakenteellisia ongelmia, joista pitää ottaa opiksi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho nosti ongelmista esimerkeiksi vapaakaupan mahdollistamat pitkät hankinta- ja tuotantoketjut monilla teollisuuden aloilla ja maatalouden täydellisen riippuvuuden vierastyövoimasta.

Kriisillä on kuitenkin ollut myös kiistattomia myönteisiä vaikutuksia. Hiilidioksidipäästöt ovat pudonneet, kun teollisuus ja kuljetukset ovat hiljentyneet Kiinassa ja Intiassa. Lentoliikenne on globaalisti puolittunut. Tehdyistä virheistä tulisi nyt ottaa opiksi.

– Kysymys siis kuuluu, onko hallituksen tavoitteena palata kaikilta osin lähtötilanteeseen, vai oppia virheistä, ja pitää kiinni myös niistä myönteisistä asioista, joita pandemia on tuottanut.

– Ratkaisuhan on varsin yksinkertainen. Tuotetaan mahdollisimman suuri osa tarvitsemistamme asioista täällä kotimaisella työvoimalla. Se on kansallisen etumme mukaista ja se on vaikuttavinta ilmastopolitiikkaa, Halla-aho esitti.

Tuotannon kotimaistamisen puolesta puhui myös perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra. Hän totesi, että huoltovarmuuden alasajosta voidaan syyttää kaikkia yli vuosikymmenen aikana hallinneita puolueita – toisia enemmän, toisia vähemmän.

– Monessa asiassa kriisi osoittaa meille, että on paljon elintärkeitä asioita, joista meidän pitäisi pystyä paremmin huolehtimaan kuten suojavälineet, lääkkeet, ruokahuolto, työvoima, epidemioihin ja kansanterveyteen liittyvä osaaminen valtion laitoksissa ja niin edelleen, Purra totesi.

Purra kysyi pääministeri Sanna Marinilta (sd.), onko hallitus valmis tekemään konkreettisia päätöksiä, joilla sekä tuotantoa että päätösvaltaa siirretään takaisin Suomeen, jotta Suomi siirtyisi polulle, jolla sen voitaisiin sanoa olevan hyvin varautunut tuleviin kriiseihin.

Pääministeri Marin vastasi suojavarusteiden osalta, että kotimaista tuotantoa tarvitaan, mutta tuotantoon aloittamiseen liittyy haasteita, kuten tuotantolinjojen saaminen maahan sekä se, että suojavälineille saataisiin EU:n sertifiointi.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) toivoi vastauksessaan, että eurooppalainen ja suomalainen teollisuus pystyy palaamaan lähemmäs alihankintaketjuineen.