PTT: Kuluttajahinnat nousevat viiveellä jos sota pitkittyy

Sota Lähi-idässä voi nostaa hintoja, kun energian ja lannoitteiden markkinat ja kuljetukset häiriintyvät. Ruuan ja muiden hyödykkeiden hintojen nousut voivat olla merkittäviä, jos sota pitkittyy. Vaikutukset näkyvät kuluttajahinnoissa viiveellä.

Kuluttajahinnat nousivat helmikuussa 0,6 % vuoden takaisesta, inflaatiota nosti eniten sähkön, naudanlihan ja savukkeiden kallistuminen. Ruuan hinta nousi vuodessa 1,4 %, lihan jopa yli kymmenen prosenttia.

Sota häiritsee energian ja lannoitteiden globaaleja markkinoita sekä kuljetuksia. Pellervon taloustutkimus PTT varoittaa tiedotteessaan merkittävästä ruuan hinnan noususta, jos sota Lähi-idässä pitkittyy ja tuotantopanosten toimitusketjut häiriintyvät.

Hormuzinsalmen häiriöt ja sulku nostavat sekä öljyn että lannoitteiden hintoja, sillä salmen kautta kulkee suuri osa maailman öljy- ja lannoitekuljetuksista.

Öljyn hinnan nousu vaikuttaa ruoan hintaan useiden kanavien – kuljetus- ja logistiikkakustannusten, maatalouden tuotantopanosten, pakkaamisen ja jalostuksen sekä globaalien toimitusketjujen – kautta. Maakaasun hinnan nousu vaikuttaa erityisesti typpilannoitteiden hintoihin.

Tuotantopanosten kustannusten nousu ei siirry elintarvikkeiden kuluttajahintoihin välittömästi, vaan vaikutukset näkyvät usein viiveellä Suomen elintarvikeketjussa.

Pitkät sopimukset elintarvikeketjun eri portaiden välillä hidastavat kustannusten siirtymistä hintoihin. Vaikka kotitalouksien ostovoima on kohentunut, maailmanpoliittinen epävarmuus ja heikko luottamus talouteen voivat rajoittaa mahdollisuuksia siirtää kustannusnousuja täysimääräisesti kuluttajahintoihin.