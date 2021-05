Punklegenda Glenn Danzig: Punk ei voisi enää tapahtua poliittisen korrektiuden vuoksi

Punklegenda Glenn Danzig saavutti kuuluisuutta laulajana Misfits-yhtyeessä 80-luvulla. Hän kertoo Rolling Stonen haastattelussa, että punk ei olisi voinut tapahtua tänään poliittisen korrektiuden ja cancel-kulttuurin vuoksi.

Misfits oli yhtyeen laulajan ja säveltäjän Glenn Danzigin vuonna 1977 New Jerseyssä perustama punkyhtye. Yhtye hajosi jo vuonna 1983

Danzig on viime vuosina aloittanut elokuvien ohjaamisen, ja Rolling Stone -lehti haastatteli häntä tulevan kauhuelokuvan ”Death Rider in the House of Vampires” vuoksi. Haastattelussa sivuttiin myös punkin syntyhetkiä.

– Se oli ”haistakaa kaikki, haistakaa vittu, haistakaa vittu, haistakaa vittu, vitut koko maailmasta.” Se oli niin kuin ”vitut systeemistä, vitut kaikesta paskasta.”

Punk ei voisi tapahtua tänään cancel-kulttuurin ja woke-paskan takia.

Danzig ei usko, että punk voisi tapahtua enää nykyään.

– Se oli jotain muuta. En usko, että ihmiset näkevät koskaan enää jotain tällaista. Uusia tällaisia ​​yhtyeitä ei tule. Nyt ne pysäytettäisiin välittömästi.

Kun haastattelija kysyy, mitä Danzig tarkoittaa, hän jatkaa, että kaikki on liian poliittisesti korrektia nykyään.

– Ihmiset eivät ymmärrä, koska kaikki on niin cancel-kulttuuria, woke-paskaa nykyään, ja punk ei voisi tapahtua tänään cancel-kulttuurin ja woke-paskan takia … Sitä ei koskaan tapahtuisi … Kaikki on niin kireää ja poliittisesti korrektia.

Woke on termi, jota nykyään käytetään asioista, jotka koskevat sosiaalista ja rodullista ”oikeudenmukaisuutta”.

Cancel-kulttuurin tavoitteena puolestaan on eristää vääriä mielipiteitä esittävä ihminen sosiaalisesta piiristään, asettaa hänet boikottiin tai saada hänet menettämään työpaikkansa. Cancel-kulttuurin kannatajat tekevät tämän nostamalla kohteen julkisesti tikun nokkaan puheista tai eleistä, jotka määritellään ”ongelmallisiksi”.

Lähde Rolling Stone.