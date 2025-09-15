Puola: Europarlamentaarikko joutuu oikeuden eteen useista syytteistä, mukaan lukien antisemitismi ja omaisuuden vahingoittaminen

Varsovan piirisyyttäjänvirasto on nostanut syytteet Grzegorz Braunia vastaan. Hän on Puolan Kruunun Konfederaatio -puolueen johtaja, ja häntä syytetään muun muassa uskonnolliseen ryhmään kohdistuneesta julkisesta solvaamisesta, uskonnollisen toimituksen häiritsemisestä sekä uskonnollisen esineen loukkaamisesta.

Kaikki nämä syytteet liittyvät tapaukseen joulukuussa 2023, jolloin Braun sammutti Hanukka-kynttilät Sejmissä (Puolan parlamentin alahuoneessa) ja lausui juutalaisiin viitaten: ”Teidän kaltaisenne ovat häpeäksi – teitä ei pitäisi olla olemassa.”

Esikäsittely oikeudessa on määrä pitää 14. lokakuuta. Braunille on tulossa lisää syytteitä, kuten omaisuuden vahingoittaminen ja yritys estää professori Jan Grabowskin luento Saksan historiallisessa instituutissa toukokuussa 2023.

Lisäksi hän repi ja tuhosi joulukuusen Krakovan oikeustalolla sekä murtautui Puolan kansalliseen kardiologian instituuttiin vuonna 2022, käyttäen väkivaltaa laitoksen johtajaa, Łukasz Szumowskia, kohtaan.

Euroopan parlamentti on myös mukana prosessissa, sillä syyttäjä on pyytänyt Braunilta parlamentaarisen koskemattomuuden poistamista. Tämä liittyy tapaukseen, jossa hän yritti tehdä kansalaispidätyksen lääkäristä, Gizela Jagielskasta, joka oli tehnyt abortin 37. raskausviikolla.

Lisäksi Braunia halutaan asettaa vastuuseen LGBT-yhteisölle omistetun näyttelyn vandalisoimisesta sekä Auschwitzin holokaustin julkisesta kiistämisestä – hän on väittänyt, ettei kaasukammioita käytetty leirillä.

Poliisi valmistelee myös pyyntöä koskemattomuuden poistamiseksi tapaukseen, jossa Braun keskeytti Jedwabnen pogromin uhrien muistotilaisuuden heinäkuussa. Hän ja hänen tukijansa saapuivat paikalle kyltteineen, joissa syytettiin juutalaisia ”valheiden levittämisestä”. Braun myös solvasi tilaisuutta johtanutta rabbia ja yritti estää häntä poistumasta paikalta.

Lähde: Remix News

