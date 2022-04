Puola jatkaa laittomien siirtolaisten työntämistä takaisin Valko-Venäjälle – vain ukrainalaispakolaiset toivotetaan tervetulleiksi

Puola on ottanut pikaisesti ja avosylin vastaan kaksi miljoonaa pakolaista sodan runtelemasta Ukrainasta. Samaan aikaan rajan pohjoispuolella se jatkaa Valko-Venäjältä tulevien siirtolaisten käännyttämistä.

Viime kesästä lähtien tuhannet laittomat siirtolaiset – enimmäkseen Lähi-idästä – ovat saapuneet Puolan rajalle, mutta maa on torjunut heidät. Puola on suhtautunut heidän saapumiseensa eräänlaisena ”hybridisodankäyntinä”.

Varsova ja muut länsimaat ovat syyttäneet Valko-Venäjän hallintoa siitä, että se on järjestänyt maahantulon lupaamalla helpon pääsyn EU:n alueelle Moskovan tukemassa operaatiossa.

Minsk on toistuvasti kiistänyt syytökset.

Rajan ylitysyritykset ovat viime aikoina jääneet Ukrainan sodan varjoon.

Rajavartijoiden ja kansalaisjärjestöjen mukaan rajanylitysyritysten määrä on kuitenkin jälleen kasvanut, kun Valko-Venäjän puolella jäljellä olevat vastaanottokeskukset suljettiin äskettäin.

Viime viikolla noin 500 ihmistä yritti päästä Puolan puolelle Valko-Venäjältä.

”Vaikuttaa siltä, että käskynä on työntää takaisin ehdottomasti kaikki, riippumatta heidän tilanteestaan tai terveydentilastaan”, sanoi Monika Matus puolalaisesta Grupa Granica -aktivistiverkostosta, joka on ollut paikan päällä alusta asti.

”Nämä ihmiset eivät voi luottaa sairaanhoitoon eivätkä muuhunkaan huolenpitoon”, hän sanoi AFP:lle.

Sana sanaa vastaan-tilanne

Kansalaisjärjestöt tuomitsevat myös ”ennennäkemättömät” oikeudenkäynnit niiden aktivisteja vastaan.

”On esitetty vakavia rikossyytöksiä siitä, että olemme antaneet humanitääristä apua tai suojan tai ajaneet nämä ihmiset metsästä turvalliseen paikkaan”, sanoi Helsinki Foundation for Human Rights -säätiön asianajaja Jaroslaw Jagura.

”Laittomien rajanylitysten järjestämisestä voi saada kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksen”, hän sanoi AFP:lle.

Puolan rajavartiolaitoksen tiedottaja Anna Michalska tarjoaa kuitenkin aivan toisenlaisen näkemyksen tilanteesta.

Hänen mukaansa vain Saksaan matkalla olevia siirtolaisia työnnetään takaisin Valko-Venäjän puolelle.

“Heitä käsketään poistumaan Puolan alueelta ja heidät saatetaan takaisin rajalle”, Michalska sanoi AFP:lle.

Hän muistutti, että lääkärin konsultaatiota on saatavilla kaikille sitä tarvitseville ja että Puolaan jäämistä toivovat voivat halutessaan aina hakea turvapaikkaa.

Kansalaisjärjestöt väittävät näitä lausuntoja ”valheiksi”.

Näin syntynyttä ”sana sanaa vastaan” -tilannetta on vaikea todentaa henkilökohtaisesti. Välitön rajavyöhyke on ollut syyskuusta lähtien Puolan kansallismielisen hallituksen päätöksellä suljettu muilta kuin maassa asuvilta – myös toimittajilta ja humanitäärisiltä järjestöiltä.

Kahden rajan tarina

Puola on myös lähettänyt rajalle useita tuhansia sotilaita ja aloittanut uuden muurin rakentamisen, jonka odotetaan maksavan 350 miljoonaa euroa.

”Tällä rajalla on vain barrikadeja ja rämeikköä, jotka odottavat siirtolaisia”, Matus sanoi.

“Valko-Venäjän viranomaiset ovat nyt häätäneet ne, jotka ovat jääneet vastaanottokeskuksiin, sekä kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, lapsiperheet, paljon lapsia ja raskaana olevia naisia”, hän lisäsi.

”He ovat nyt niitä, jotka yrittävät ylittää rajan. Puolan rajavartijat työntävät heidät kaikki takaisin”, hän jatkoi.

Viime viikonloppuna aktivistit tekivät syyttäjille rikosilmoituksen rajavartijoista, joiden väitettiin työntäneen rajalta pois 12 ihmistä, joiden joukossa oli vammaisia ja yksi raskaana oleva nainen.

”He joutuivat jälleen kerran metsään, jossa lämpötila laskee miinus kolmeen celsiusasteeseen”, kertoi Helsinki Foundation for Human Rights-järjestön asianajaja Marta Gorczynska AFP:lle.

Aiemmin tällä viikolla puolalainen tuomioistuin antoi tuomion kolmen afganistanilaisen hyväksi, jotka oli palautettu takaisin, vaikka he olivat hakeneet turvapaikkaa.

Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan komission ja Euroopan neuvoston edustajat ovat tuominneet ilman näkyvää tulosta Puolan virkamiesten lähestymistavan niihin, joita he kutsuvat siirtolaisiksi – jotka joissakin tapauksissa ovat todellisuudessa sotaa pakenevia pakolaisia – sekä humanitäärisiin järjestöihin ja toimittajiin.

Samalla Puola on ottanut vastaan valtavia määriä Venäjän hyökkäystä pakenevia ukrainalaisia ja luonut itsestään kuvan avoimena ja solidaarisena maana muun maailman silmissä.

“Tämän vuoksi meidän on vaikeampi ymmärtää, miksi toisaalta Ukrainasta pakenevien auttaminen on suotavaa, palkittavaa ja ylistettävää, kun taas toisaalta ihmisten auttaminen Puolan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla on leimaavaa ja rikollista”, Jagura vertaili.

Puolan ponnistelut Valko-Venäjää vastaan jatkuvat, ja vastaavasti maan toisella rajalla ukrainalaiset toivotetaan tervetulleiksi.

Lähde: AFP