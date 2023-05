Puola kieltämässä alaikäisten sukupuolenvaihdosleikkaukset? Katolisen ajatushautomon ehdotus lainsäädännöstä, jonka nojalla lääkärit vangittaisiin jopa 3 vuodeksi

Puolan ultrakonservatiivinen oikeudellinen elin Ordo Iuris ehdottaa lainsäädäntöä, jolla kiellettäisiin kaikki alaikäisten sukupuolenvaihdosleikkaukset.

Katolinen ultrakonservatiivinen ajatushautomo Ordo Iuris valmistelee uutta lainsäädäntöä, jolla kiellettäisiin alaikäisten sukupuolenvaihdosleikkaukset Puolassa. Lisäksi alaikäisen sukupuolenvaihdosleikkaukseen osallistunut lääkäri joutuisi jopa kolmeksi vuodeksi vankilaan. Tällä hetkellä alaikäiset saavat tehdä sukupuolenvaihdosleikkauksen vanhempien suostumuksella.

Ordo Iuris totesi, että lainsäädännön taustalla on homomies Łukasz Sakowskin tarina, jonka mukaan transseksuaali manipuloi häntä pitkäaikaiseen hormonihoitoon, joka hänen mukaansa aiheutti hänelle syviä psyykkisiä ja fyysisiä vaurioita.

Vasemmiston kansanedustajat esittivät kritiikkiä puolalaisessa Rzeczpospolita-sanomalehdessä julkaisemassaan tekstissä, minkä jälkeen Ordo Iuriksen johtaja Jerzy Kwaśniewski puolusti Twitterissä järjestönsä kantaa.

”On aika lopettaa lasten silpominen. On aika kieltää lasten kemiallinen kastraatio. Olemme saaneet tarpeeksemme lapsitragedioista, jotka ovat seurausta siitä, että lapset on aivopesty sukupuoleen ja sitten halutaan palata normaaliuteen, kun on liian myöhäistä, kun heidän kehoaan on jo silvottu ja hormonitasapaino on häiriintynyt”, Kwaśniewski kirjoitti Twitterissä.

Zakaz okaleczenia DZIECI.

Zakaz chemicznej kastracji DZIECI. Dość już zobaczyliśmy tragedii dzieciaków poddanych genderowemu praniu mózgów i pragnących powrócić do normalności – gdy na normalność jest już za późno. Bo ciała zostały okaleczone, a gospodarka hormonalna zrujnowana. https://t.co/nQbNCD2OxM — Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) May 10, 2023

Ordo Iuris -instituutti vetoaa nyt kaikkiin puolalaisiin puolueisiin, jotta ne tukisivat uutta lainsäädäntöä, kertoo puolalainen sanomalehti wPolityce. Jos Puolan hallitus kuitenkin todella ryhtyy toteuttamaan tällaista lakia, se johtaisi todennäköisesti uuteen kiistakapulaan Brysselin kanssa, sillä EU on jo tuominnut Puolan LGBT-kysymyksiä koskevasta kannastaan.

Vasemmistopuolueen kansanedustaja Krzysztof Śmiszek, joka on entisen presidenttiehdokkaan ja nykyisen Euroopan parlamentin jäsenen Robert Biedrońin avopuoliso, ehdottaa kuitenkin lainsäädäntöä, joka poistaisi vanhempien suostumuksen sukupuolenvaihdosleikkausten suorittamiseen.

Muiden oppositioedustajien tavoin Śmiszek syyttää hallitsevaa konservatiivipuolue Laki ja oikeus (PiS) siitä, että se tekee politiikkaa ihmisten elämien kustannuksella.

Mikä on Ordo Iuris?

Ordo Iuris (täydellinen virallinen nimi: Ordo Iuris Institute for Legal Culture; puolaksi: Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris) on ultrakonservatiivinen puolalainen katolinen oikeusjärjestö ja ajatushautomo. Sen tavoitteena on tutkia oikeuskulttuuria ja henkistä perintöä, joihin puolalainen kulttuuri on juurtunut, ja edistää niitä julkisessa elämässä ja oikeusjärjestelmässä. Vuodesta 2016 lähtien järjestö tuli tunnetuksi LGBT-, abortti- ja avioerovastaisesta aktivismistaan.

Ordo Iuris perustettiin vuonna 2013 kristillisen kulttuurin yhdistyksen toimesta.

Ordo luriksen ensimmäinen korkean profiilin aloite oli yritys laatia vuonna 2016 abortin vastainen lakiesitys, jonka tavoitteena oli sen täydellinen kieltäminen ja rikosoikeudellisen vastuun käyttöönotto kaikille, jotka aiheuttavat hedelmöittyneen lapsen kuoleman, mukaan lukien sen äiti. Se aiheutti kuitenkin Mustia Protesteja koko maassa, ja lopulta se hylättiin Sejmin (parlamentin alahuoneen) äänestyksessä 6. lokakuuta 2016. Äänestystä edeltäneen keskustelun aikana Ordo Iurisin Joanna Banasiuk esitti ” omakohtaisen muutosehdotuksen”, jonka tavoitteena oli poistaa äitien niin sanottu rikosrekisteri.

Vuonna 2021 Ordo Iuris auttoi yksityisen Collegium Intermarium -yliopiston avaamisessa.

Ordo Iurisin kannattajien joukossa on korkea-arvoisia puolalaisia kansallisia poliitikkoja, kuten nykyinen opetusministeri Przemysław Czarnek (PiS).

Lähde: Remix