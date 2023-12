Puola: Miksi parlamentissa juhlitaan hanukkaa, mutta ei ole kuvaelmaa jouluseimestä?

Puolan Sejmissä hiljattain pidetyn hanukkaseremonian aikana liittovaltion kansanedustaja Grzegorz Braun sammutti jauhesammuttimella sytytetyt hanukkakynttilät videolla, joka on sittemmin levinnyt nettiin. Välikohtaus sattui, kun Konfederaatio-puolueen puheenjohtajana toimiva varapuhemies Krzysztof Bosak johti istuntoa.

Puheenjohtaja Szymon Hołownia otti istunnon haltuunsa, sulki Braunin pois istunnosta ja ilmoitti nostavansa häntä vastaan oikeustoimia uskonnollisen seremonian häiritsemisestä. Hołownia ilmoitti myös, että Sejmin puhemiehistö rankaisi Braunia puolittamalla hänen palkkansa kolmeksi kuukaudeksi ja pidättämällä koko hänen palkkionsa kuudeksi kuukaudeksi.

