Puola ottaa käyttöön rajavalvonnan Saksan rajalla maahanmuuttokriisin pahentuessa

Puola aikoo palauttaa väliaikaiset rajavalvontatoimet sekä Saksan että Liettuan rajalla, mikä on jo herättänyt reaktion Saksan liittokanslerilta Friedrich Merziltä.

Puolan pääministeri Donald Tusk ilmoitti tiistaina toimenpiteestä ja totesi: ”Olemme päättäneet palauttaa väliaikaisen rajavalvonnan Puolan ja Saksan sekä Puolan ja Liettuan rajalla.” Hän lisäsi, että Puolan sisä- ja hallintoministeriö valmistelee parhaillaan lain täytäntöönpanemiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Hän sanoi, että uusien rajavalvontatoimenpiteiden tarkoituksena on ”rajoittaa ja vähentää hallitsematonta maahanmuuttajien liikkumista edestakaisin”.

Viime aikoina on julkaistu useita videoita, joissa saksalaiset poliisit heittävät maahanmuuttajia rajan yli, mikä on saanut puolalaiset perustamaan kansalaispartioita eri rajanylityspaikoille. Tilanne on edelleen epävakaa.

”Mielestäni tilanne on vakava. En aio suhtautua siihen välinpitämättömästi 6. elokuuta jälkeen. Aion varmasti kutsua koolle hallituksen neuvoston. Haluan saada kaikki tilastotiedot laittomista maahanmuuttajista”, ilmoitti Puolan tuleva presidentti Karol Nawrocki.

🇵🇱🇩🇪 Angry Poles on the Polish-German border. pic.twitter.com/JUxE9qoe8G

For my English speaking Audience, here's what the situation looks like in Poland right now.

German authorities have been offloading illegal migrants into Poland in droves.

Polish Patriots are volunteering at the border to prevent this invasion.

PROTECT POLAND AT ALL COSTS!

🇵🇱 pic.twitter.com/dg19bgwnh3

— Dominik Andrzejczuk (🇵🇱,🇺🇸) (@QuantumDom) June 29, 2025