Puola: Siirtolaiskriisi rajalla, josta kukaan ei puhu

Puolan rajavartiosto arvioi, että tänä vuonna noin 10 000 laitonta siirtolaista on yrittänyt päästä Valko-Venäjän vastaiselle rajalle.

Puolan ja Valko-Venäjän erottavan Świsłocz-joen varrella on edelleen suuria jännitteitä, ja sinne kerääntyy päivittäin kymmeniä siirtolaisia, jotka vaativat turvallista pääsyä Eurooppaan.

Uutistoimisto Associated Pressin (AP) viime viikolla julkaisemassa kuvamateriaalissa joukko siirtolaisia seisoi Puolan hallituksen pystyttämällä 190 kilometrin pituisella raja-aidalla ja rukoili viranomaisia päästämään heidät EU:n alueelle.

”Puola! Puola! Puola!”, ryhmän kuultiin huutavan, kun he roikkuivat kiinni edessään olevasta metalliaidasta. Kyseinen aita on auttanut pysäyttämään laittoman maahanmuuton, jota Puolan hallituksen mukaan Minskissä sijaitseva, Venäjän kanssa liittoutunut Alexander Lukašenkon hallinto on edistänyt eräänlaisena ”hybridisodankäyntinä” länttä vastaan.

Paikalla olleet pakolaisjärjestöt kehottivat Puolan rajavartiolaitosta päästämään ryhmän maahan ja väittivät, että he olivat jo Puolan alueella. Lisäksi he väittivät, että Valko-Venäjän viranomaiset ”kieltäytyivät ottamasta heitä takaisin, ja heitä kidutettaisiin, jos he yrittäisivät palata”.

”Valko-Venäjän viranomaiset, kuten tämä ryhmä on meille kertonut. Ne uhkailevat heitä sillä, että jos he palaavat, heidät hakataan tai tapetaan”, aktivisti Marta Staniszewska selitti toimittajille.

Puolan viranomaiset ovat kuitenkin pulassa, sillä ryhmien päästäminen sen itärajalle rakennetun mahtavan infrastruktuurin läpi loisi ennakkotapauksen ja kannustaisi lisää siirtolaisia lentämään Venäjälle tai Valko-Venäjälle ja sitten kokeilemaan onneaan päästä Eurooppaan Puolan rajan kautta.

”Kaikki siirtolaiset menevät Moskovaan ja sieltä Valko-Venäjälle”, Puolan rajavartiosto sanoi aiemmin tässä kuussa. Viranomaiset väittivät, että monille rajalle suuntaaville ulkomaalaisille on viime päivinä myönnetty Venäjän viisumi.

EU:n rajaturvallisuusviraston Frontexin julkaisemien virallisten lukujen mukaan vähemmän tunnettua itäistä maareittiä kulki tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana 1 561 siirtolaista. Puolan viranomaiset uskovat kuitenkin, että luku on paljon suurempi, ja laittoman toiminnan luonteen vuoksi kaikki luvut ovat luonnollisesti liian alhaisia.

Aiemmin tässä kuussa Puolan rajavartiolaitos paljasti, että se on kirjannut tänä vuonna yli 9 400 laitonta ylitysyritystä Valko-Venäjältä Puolaan, joihin on osallistunut siirtolaisia yli 40 maasta.

Lähde: Remix