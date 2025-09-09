Puola vaatii EU-parlamenttia poistamaan europarlamentaarikon koskemattomuuden holokaustin kiistämisen vuoksi

Puolan oikeusministeri Waldemar Żurek on toimittanut Euroopan parlamentille virallisen pyynnön europarlamentaarikko Grzegorz Braunin parlamentaarisen koskemattomuuden poistamiseksi. Taustalla ovat Braunin kiistanalaiset lausunnot, joissa hän kyseenalaisti kaasukammioiden käytön Auschwitzin keskitysleirillä.

Grzegorz Braun, joka edustaa oikeistolaista Konfederaatio-puoluetta, esitti heinäkuussa Radio Wnetin haastattelussa näkemyksiä, jotka ovat herättäneet pöyristelyä ja laajaa paheksuntaa. Hän väitti, ettei Auschwitz-Birkenaussa olisi käytetty kaasukammioita ja syytti Auschwitzin museota valehistoriallisen narratiivin levittämisestä. Lisäksi hän viittasi, että ”rituaalimurha on tosiasia”, vedoten vuosisatoja vanhaan ”antisemitistiseen salaliittoteoriaan”, joka tunnetaan nimellä verisyytös.

Puolan kansallisen muistin instituutti (IPN), jolla on syyteoikeus, käynnisti lausuntojen johdosta rikostutkinnan. Lausuntojen katsotaan rikkovan Puolan lakia, joka kieltää natsi-Saksan ja Neuvostoliiton rikosten kieltämisen.

Braunin nostattamat aiemmat kiistat

Braun on ollut toistuvasti otsikoissa provokatiivisista teoistaan. Joulukuussa 2023 hän keskeytti Hanukka-juhlan Puolan parlamentissa ja sammutti kynttilät menorasta jauhesammuttimella. Tapauksen seurauksena hänen koskemattomuutensa poistettiin Puolan parlamentissa, mutta EU-vaaleissa kesäkuussa 2024 saavutettu paikka palautti hänelle uudenlaisen koskemattomuuden.

EU-parlamentti poisti Braunin koskemattomuuden aiemmin Hanukka-tapauksen vuoksi, mutta EU:n sääntöjen mukaan jokainen rikosepäily edellyttää erillistä käsittelyä. Näin ollen holokaustin kiistämiseen liittyvä tutkinta vaatii uuden virallisen pyynnön.

Braun on ollut osallisena myös muissa kiistoissa, kuten EU- ja Ukrainan-lipuilla koristellun joulukuusen tuhoamisessa, LGBTQ+-näyttelyn vandalisoimisessa, saksalaisen historioitsijan luennon keskeyttämisessä sekä lääkärin pidättämisessä abortin vuoksi.

Hän sijoittui neljänneksi vuoden 2025 presidentinvaaleissa, mikä yllätti monet hänen mielipiteitä jakavan ja radikaalin profiilinsa vuoksi. Braun on erittäin suosittu poliitikko Puolassa.

Lähde: TVP World

Lue lisää aiheesta: