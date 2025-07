Puolalainen europarlamentaarikko Braun kutsuu Auschwitzin kaasukammioita ”väärennökseksi” – pääministeri Tusk vaatii poliisia ryhtymään toimiin

Pääministeri Donald Tusk ilmoitti olevansa ”ärsyyntynyt” Braunin antamiin lausuntoihin, ja hän vetoaa presidenttiin, poliisiin ja syyttäjänvirastoon rangaistustoimiin ryhtymiseksi. Europarlamentaarikko Braun on edelleen erittäin suosittu poliitikko Puolassa.

Pääministeri Donald Tusk vastasi kysymyksiin, jotka koskivat Euroopan parlamentin jäsenen Grzegorz Braunin huomautuksia, joissa hän kutsui Auschwitzin kaasukammioita ”väärennökseksi”. Braun tunnetaan kiistanalaisista lausunnoistaan ja toimistaan, myös juutalaisia kohtaan, mutta hän on edelleen erittäin suosittu poliitikko Puolassa.

Radio Wnetin haastattelussa Braun totesi, että ”rituaalimurha on tosiasia, ja sanotaanko, että Auschwitz kaasukammioineen on valitettavasti väärennös”.

Haastattelu lopetettiin tämän jälkeen, ja nyt pääministeri Tusk on kommentoinut asiaa toteamalla, että Braunilla on ”antisemitistinen pakkomielle”, ja vetoamalla presidenttiin sekä PiS:n puheenjohtajaan, etteivät he liittoutuisi Puolan kruunun konfederaatio-puolueen johtajan kaltaisten henkilöiden kanssa.

Pääministeri jatkoi, että ”Braun ei ollut ensimmäinen eikä tule olemaan viimeinen, joka sanoo tällaisia asioita”.

”Näimme tämän hiljattain myös rajalla, Zamośćissa oli joitakin epämiellyttäviä kohtauksia, hyökkäyksiä eri ihonvärin omaavia ihmisiä vastaan”, pääministeri sanoi Do Rzeczyn siteeraamana.

Tusk ilmoitti olevansa ”ärsyyntynyt”, kun syyttäjänvirasto, poliisi tai marsalkka-vartiosto eivät ole reagoineet parlamentin jäsenen Braunin toimiin riittävän tehokkaasti ja rohkeasti.

”En anna käskyä poliisille siellä kentällä, mutta suosittelen, että toimitaan päättäväisesti ja tiukasti, riippumatta niiden asemasta, jotka rikkovat tai uhmaavat lakia”, hän perusteli.

Myös Puolan kansallisen muistin instituutti on tuominnut ”äärioikeistolaisen” nationalistin sanat.

”Kansallisen muistin instituutti (IPN) tuomitsee jyrkästi Grzegorz Braunin sanat, joissa hän kiistää hyvin dokumentoidut tosiseikat, jotka koskevat juutalaisiin toisen maailmansodan aikana kohdistuneita saksalaisia rikoksia, erityisesti Saksan ’kuoleman tehtaassa’ Auschwitzissa. Tällaiset lausunnot vahingoittavat holokaustin uhrien muistoa”, lausunnossa todetaan.

”Jokaisen, joka on valmis kutsumaan itseään puolalaiseksi isänmaalliseksi, on näytettävä puolalaisen isänmaallisuuden hyvät kasvot, eikä näiden asioiden ympärillä voi olla mitään hyväksyntää, sopimista tai poliittista peliä, koska me kaikki häpeämme loppuelämämme ajan, että joukossamme on ihmisiä, jotka tekevät tällaisia asioita”, Donald Tusk sanoi.

”Vetoan presidentti Dudaan ja puheenjohtaja Kaczyńskiin, etteivät he flirttailisi tai pelaisi tässä ilkeässä ilmapiirissä, jonka Braunin, Bąkiewiczin tai muiden poliittisten toimijoiden kaltaiset ihmiset ovat luoneet”, hän sanoi.

Uuden vasemmiston Anna Maria Żukowska ilmoitti tekevänsä syyttäjälle rikosilmoituksen ”saksalaisten miehittäjien toisen maailmansodan aikana tekemien rikosten julkisesta kieltämisestä”.

Syyttäjänvirasto on nyt kommentoinut myös meppi Braunia.

”Varsovan Śródmieście-Północin piirin syyttäjänvirasto tutkii Grzegorz Braunin radiolähetyksessä tekemää Auschwitzin keskitysleirillä tehtyjen natsirikosten kieltämistä, joka on kansallisen muistoinstituutin lain 55 §:n mukainen teko”, sanottiin tiedotteessa.

”Antisemitistisistä”, ”homofobisista” ja kansallismielisistä näkemyksistään tunnettu, itseään katoliseksi monarkistiksi kutsuva Braun sai 6,3 prosenttia Puolan presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella toukokuussa.

