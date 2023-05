Puolalainen europarlamentaarikko: EU:n ”Fit for 55” -ilmastopaketti maksaa 5-10 biljoonaa euroa ja eurooppalaiset maksavat sen

Puolalainen europarlamentaarikko Zbigniew Kuźmiuk varoittaa, että EU:n ”vihreään vallankumoukseen” liittyvät kustannukset yrityksille ja yksittäisille kotitalouksille ovat tähtitieteelliset.

Euroopan veronmaksajat voivat joutua maksamaan 5-10 biljoonan euron lisäkustannukset EU:n ”Fit for 55” -ilmastopaketin päästövähennyssuunnitelman vuoksi, varoittaa Puolan konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen (PiS) Euroopan parlamentin jäsen Zbigniew Kuźmiuk.

EU osallistuu jo nyt monimutkaiseen päästökauppajärjestelmään, jossa yritykset ja muut tahot voivat joko myydä tai ostaa hyvityksiä hiilidioksidipäästöistä. EU on kuitenkin käynnistämässä uutta lainsäädäntöä, jolla järjestelmä laajennetaan koskemaan myös rakennus- ja kuljetusalaa, mikä lisää kustannuksia kaikkialla, myös meri- ja lentoliikenteessä.

Lainsäädäntöpakettiin sisältyy myös ilmastososiaalinen rahasto, jonka tarkoituksena on auttaa kotimaisia kotitalouksia vastaamaan ilmastopolitiikan vaatimuksiin, sekä hiilijalanjälkivero, jolla verotetaan sellaisten tuotteiden tuontia EU:hun, jotka tulevat maista, jotka eivät täytä ympäristö- ja ilmastostandardeja.

Puola vastusti näitä toimenpiteitä, mutta se ei onnistunut saamaan tarpeeksi maita puolelleen estääkseen toimenpiteet, jotka menivät läpi määräenemmistöpäätöksillä. Kuźmiukin mukaan suunnitellun ”vihreän vallankumouksen” kustannukset jäävät nyt sekä yritysten että yksityishenkilöiden kannettaviksi.

Puolalaisen europarlamentaarikon mukaan vihreän vallankumouksen on määrä kattaa kaikki elämänalat, joihin liittyy hiilidioksidipäästöjä. Sen on tarkoitus käynnistää suuria investointeja, mutta on epäselvää, miten ne aiotaan maksaa. Päätöksen seurauksena, jonka mukaan polttomoottoreiden käyttö lopetetaan vuoteen 2035 mennessä, 250 miljoonaa autoa on vaihdettava sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin, ja näiden ajoneuvojen käyttövoimaksi on rakennettava infrastruktuuri.

Suunnitelman seurauksena myös 200 hiilivoimalaa on poistettava käytöstä ja korvattava muilla energialähteillä. Lisäksi noin 500 terästä valmistavaa sulatusuunia on uudistettava teknisesti, sekä 180 miljoonasta asunnosta on tehtävä ilmastoneutraaleja. Kuźmiukin mukaan kaikki tämä on uskomattoman kunnianhimoista sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta.

Hänen mukaansa ilmastovallankumoukselliset väittävät, että EU ja sen jäsenvaltiot pystyvät selviytymään taloudellisesti kustannuksista, joiden arvioidaan olevan 5-10 biljoonan euron luokkaa. EU:lla on kuitenkin vain noin 1 biljoona euroa käytettävissään budjetin, EU:n elvytysrahaston ja päästöoikeuksien kautta.

Kustannukset voivat osoittautua kohtuuttomiksi niille jäsenvaltioille, jotka vielä yrittävät ottaa kiinni kehittyneempiä kumppaneitaan, kuten Puola. Kuźmiuz varoitti, että yrityksille ja yksittäisille kotitalouksille aiheutuvat kustannukset ovat tähtitieteelliset.

Lähde: Remix