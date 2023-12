Puolalainen kansanedustaja sammutti hanukkakynttilät jauhesammuttimella – sanoi toimineensa ”saatanallista, talmudilaista ja rasistista voitonjuhlaa” vastaan

Oikeistolaisen Konfederaatio-puolueen Grzegorz Braun erotettiin parlamentin istunnosta sen jälkeen, kun hän oli käyttänyt jauhesammutinta sammuttaakseen hanukkakynttilät, jotka oli sytytetty seremoniassa, johon osallistuivat puolalais-juutalaiset johtajat ja Israelin suurlähettiläs.

Välikohtauksen jälkeen hän puolusteli tekoaan ja totesi: ”Itse asiassa olen palauttamassa normaaliutta ja tasapainoa ja lopettamassa saatanalliset, talmudilaiset ja rasistiset voitonjuhlat.”

🇵🇱🚨‼️ BREAKING: Polish MP Grzegorz Braun puts out Hanukkah candles with a fire extinguisher in the parliament building!

Those around him can be heard saying: “you should be ashamed.”

He responds: “Those who take part in acts of the satanic cult should be ashamed.” pic.twitter.com/JQyiHqPEvf

— Lord Bebo (@MyLordBebo) December 12, 2023