Puolalaiset muuttavat Saksasta kotiin: ”Epäonnistunut valtio”

Ensimmäistä kertaa yli 30 vuoteen Saksasta muuttaa takaisin Puolaan enemmän puolalaisia kuin päinvastoin. Syiksi mainitaan Puolan korkeampi talouskasvu, byrokratian yksinkertaistuminen ja alhaisemmat maksut – mutta ehkä ennen kaikkea Saksan kehitys.

Pitkään jatkunut muuttoliike on kääntynyt päinvastaiseksi. Tuoreiden lukujen mukaan viime vuonna Saksalle kertyi miinus 11 239 henkeä, kun otetaan huomioon Puolasta tuleva nettomuutto.

Samaan aikaan haastatellut paluumuuttajat kuvaavat Saksaa hankalaksi ja byrokraattiseksi, kun taas Puola koetaan tehokkaammaksi.

”Minusta tuntuu, että Saksa on päivittäisen elämänlaadun kannalta epäonnistunut valtio”, Varsovaan takaisin muuttanut kirjailija Jacek Dehnel sanoi Tagesschaulle.

Hän korostaa, että ilmaisu on ironinen, mutta kuvailee hallituksen yhteydenottoja pitkäveteisiksi ja joustamattomiksi.

Toinen pariskunta, Kamila Gierko ja Zbyszek Perzyna, kertoo käytännön ongelmista Berliinissä.

”Meillä ei ole ollut kylmää vettä suihkussa 11 tai 12 vuoteen”, sanoo Perzyna, jonka mukaan isännöitsijä ei ole korjannut ongelmaa.

Gierko kertoo, että häneltä evättiin vuokrasopimus Saksassa hyvistä tuloista huolimatta – mutta hän sai sopimuksen Puolassa ”puhelimitse, korkeintaan seitsemän tai kahdeksan minuutin kuluessa”, kuten hänen miehensä sanoo.

Myös talous painaa. Vuodesta 2015 lähtien Puolan bruttokansantuote on kasvanut usein noin viisi prosenttia vuodessa, kun taas Saksan vuosikymmenen paras vuosi oli +2,7 prosenttia – ja siitä on kahdeksan vuotta.

”Tähän myös EU itse asiassa pyrkii – markkinoiden asteittaiseen lähentymiseen. Ja juuri näin on tapahtumassa”, Nils Witte Saksan väestöntutkimuslaitoksesta sanoi Tagesschaulle.

Itä-Saksan työnantajat tuntevat vaikutukset, kun rekrytointi Puolasta vaikeutuu.

”Puola on nyt 20. sijalla maailmantaloudessa. Se on monille houkutteleva paikka palata takaisin”, sanoo André Fritsche, IHK Cottbusin johtaja.

Lähde: Fria Tider

Lue lisää aiheesta: