Puolalaisryhmä epäiltynä huumausaineiden maahantuonnista – takavarikkoon erittäin suuri määrä Alfa-PVP:tä

Keskusrikospoliisi on paljastanut huumausaineiden maahantuonti- ja levitysverkoston, jossa puolalainen rikollisryhmä toi Suomeen merkittäviä määriä huumausaineita. Kahdeksasta osallisina olevista kolme on vangittuna. Epäillyt ovat Puolan, Albanian ja Ruotsin kansalaisia.

Puolalaiseen rikollisverkostoon epäillään kuuluneen yhteensä viisi henkilöä. Maahantuotuja huumausaineita on lisäksi levitetty edelleen myös albanialaisille ja ruotsalaisille verkostoille.

Rikollisryhmän toiminta paljastui joulukuun 2025 alkupuolella, kun poliisi takavarikoi yhteensä reilut 17,3 kiloa Alfa-PVP:tä ja noin 195 kiloa marihuanaa. Kyseessä on yksi suurimmista Suomessa koskaan tehdyistä Alfa-PVP:n takavarikoista. Kyseisen Alfa-PVP:n katukauppa-arvo on 1,7 – 3,4 miljoonaa euroa ja kyseisestä erästä olisi saanut noin 700 000 käyttöannosta.

– Tämä takavarikko on merkittävä osoitus Alfa-PVP:n lisääntyneestä käytöstä ja maahantuonnista. Takavarikkomäärien odotetaan kasvavan tulevaisuudessa, kertoo rikoskomisario Hans Fagerström Keskusrikospoliisista.

Esitutkinnassa epäillään, että sama puolalainen rikollisryhmä on tuonut maahan muitakin huumausaine-eriä vuoden 2025 aikana ja levittänyt niitä Suomessa. Esitutkinnan mukaan ryhmä on lisäksi toiminut yhteistyössä ruotsalaisten ja albanialaisten rikollisryhmien kanssa, joille se on toimittanut maahantuomiaan huumausaineita.

– Ryhmän toiminta oli poikkeuksellisen suoraviivaista ja jopa avointa. Huumausaine-erät toimitettiin Suomeen rekalla laillisen lastin seassa. Aineiden luovutukset tehtiin päiväsaikaan levähdysalueilla tai tien varsilla, Fagerström jatkaa.

Osa esitutkintakokonaisuudesta siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle ensi viikolla, ja jäljelle jääneen osan osalta tutkinta jatkuu yhteistyössä Puolan viranomaisten kanssa.

