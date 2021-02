Puolan hallitus sosiaalisen median suuryrityksistä: ”Cancel-kulttuuri on bolsevistista, ei demokraattista”

Cancel-kulttuurin tarkoituksena on saada ihmiset pelkäämään mielipiteiden ilmaisua. Sosiaalisen median suuryritykset toimivat vasemmistolaisten kanssa edistääkseen ympäristöä, joka liittyy enemmän Neuvosto-Venäjän menetelmiin kuin demokratioihin, Puolan hallituksen ministeri kertoo.

Sebastian Kaleta on Puolan varaoikeusministerin, ja hänen tehtävänään on viedä eteenpäin uutta lakia, jonka tarkoituksena on suojata Puolan kansalaisia ​​sensuurilta ja Piilaakson sosiaalisen median suuryrityksiltä.

Laki ja oikeus -puolueeseen (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) kuuluvan ministerin mukaan Puolan todellisia huolenaiheita on niin kutsuttu cancel-kulttuuri ja maan hallitus haluaa ryhtyä toimiin sitä vastaan.

Cancel-kulttuuriksi kutsutaan ajatusmaailmaa, jossa ”vääränlaiset” mielipiteet ja ”vääränlainen” historiankirjoitus sekä ”vääränlaiset” muistomerkit pyritään poistamaan ja niitä esittävien maine pilaamaan. Kaikki tapahtuu poliittisen korrektiuden vuoksi.

Kaleta sanoo, että vaikka sosiaalisesti konservatiivisessa Puolassa ei ole vielä havaittu poliittisen korrektiuden pahinta liioittelua, hänen hallituksensa seuraa huolestuneena muualla tapahtuvaa kehitystä – myös siellä, missä poliittinen korrektius on jo kehittynyt uusvasemmistolaiseksi kulttuuriksi.

Kaleta tekee selväksi, että Puolan 50 vuotta Neuvostoliiton kommunistisen diktatuurin aikana sai kansakunnan varovaiseksi modernin sensuurin suhteen – mille hänen mukaansa kansat, jotka eivät ole kärsineet kommunismin aikana, näyttävät olevan sokeita.

– Äärivasemmiston paine on kehittynyt pehmeästä poliittisesta korrektiudesta huomattavasti ankarampaan vaiheeseen, kulttuurin perumiseen … [se on] erittäin huolestuttavaa ja muistuttaa enemmän bolsevistisia kuin demokraattisia normeja.

Länsimaiden kulkemaa vaarallista tietä tarkkaileva Kaleta kertoo opetuksen Puolan lähimenneisyydestä, jolloin ”uudelleenkoulutusleirit” olivat toisinajattelijoita varten

– Cancel-kulttuurin tavoitteena on saada ihmiset pelkäämään mielipiteiden ilmaisua. Vasemmistolaiset signaalit ovat selkeät – jos et ole samaa mieltä kanssamme ja arvostelet meitä, luomamme järjestelmä rajoittaa pääsyäsi tiettyihin palveluihin ja tuotteisiin.

Kaleta muistuttaa myös, että ”uusmarxistit” kulttuuri-instituutioissa kuten valtamediassa ja Piilaaksossa, käyttävät ”menetelmiä, jotka ovat lähempänä Neuvosto-Venäjää kuin sosiaalidemokratiaa”.

Kaleta mainitsee esimerkkinä kulttuurin perumisen voimasta tapauksen, jossa viime aikoihin asti Iso-Britannian menestynein kirjailija J.K. Rowling ”canceloitiin”.

– Hitaasti mutta varmasti vallankumous syö omia lapsiaan, Kaleta muistuttaa.

Lähde Breitbart.