Puolan oikeusministeri ilmoitti uudesta sananvapauslaista ja vapaan sanan tuomioistuimesta

Puolan oikeusministeri Zbigniew Ziobro ilmoitti 17. joulukuuta lakialoitteesta, jonka tavoitteena on taata internet-käyttäjien sananvapaus. Verkosta poistetusta sisällöstä voi valittaa, ja valitusten käsittelyä varten on tarkoitus perustaa erityinen vapaan sanan tuomioistuin.

Lain koko nimi kuuluu ”Laki vapaudesta ilmaista omia näkemyksiään ja etsiä sekä levittää tietoa Internetissä”.

Oikeusministerin mukaan uudella lailla pyritään antamaan internet-käyttäjille tunne siitä, että laki suojaa heidän oikeuksiaan, sillä lain tultua voimaan sisältöä ei voi enää mielivaltaisesti poistaa tai estää verkkopalvelimilla, kuten suuret sosiaalisen median yritykset, Facebook, Twitter ja monet muut nykyisin tekevät.

Poistamisen tai estämisen yhteydessä valitus voidaan lähettää internet-toimijalle, jolla on 24 tuntia aikaa tutkia tapaus. Kun toimija on tehnyt oman päätöksensä, käyttäjällä on 48 tuntia aikaa tehdä tuomioistuimelle vetoomus sisällön palauttamiseksi tai eston poistamiseksi. Tuomioistuin käsittelee valitukset seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta.

– Ideologisen sensuurin kohteet ovat usein myös Puolassa toimivien erilaisten ryhmien edustajia, joiden sisältö poistetaan tai estetään vain siksi, että he ilmaisevat näkemyksiä ja viittaavat arvoihin, joita nämä yhteisöt eivät hyväksy, Ziobro sanoi ja jatkoi, että sensuurilla on ”yhä vahvempi vaikutus sosiaalisen median toimintaan”.



Oikeusministeri kertoo ymmärtävänsä, että tehtävä ei ole helppo, sillä kaikkien osapuolten oikeudet tulee turvata internetissä.

– Mutta haluaisimme ehdottaa sellaisia työkaluja, joiden avulla osapuolet voivat vaatia sellaisen elimen päätöstä, joka kykenee ratkaisemaan, esiintyykö sosiaalisen median tilillä todella henkilökohtaisia oikeuksia loukkaavaa sisältöä, vai onko kyseessä sensuuri.

Jos erityistuomioistuin ratkaisee asian valittajan hyväksi eikä internet-palveluntarjoaja noudata päätöstä, tuomioistuin voi määrätä palveluntarjoajalle sakon, jonka suuruus on enintään 8 miljoonaa zlotya (1,8 miljoonaa euroa).

Lähde Polandin.