Puola opettaa nyt opiskelijoille, että Euroopan unioni aloitti laillisena yhteisönä mutta on nyt muuttunut laittomaksi, koska se rikkoo omia sopimuksiaan ja oikeudellisia puitteitaan.

Puolan opetusministeri Przemysław Czarnek pyrkii uudistamaan maan koulutusjärjestelmää keskittymään enemmän kansalliseen ylpeyteen kuin ”häpeän kulttuurin” viljelemiseen.

– Puolalaisina olemme antaneet Euroopalle paljon monilla alueilla. Tieto tästä aiheesta on rajallista, ja näyttää siltä, ​​että sen pitäisi olla laajempaa, jotta voimme olla ylpeitä puolalaisuudesta. Emme voi olla ylpeitä, jos emme tiedä omaa historiaamme, totesi Puolan opetusministeri Przemysław Czarnek.

Osana uutta opetussuunnitelmaa opiskelijat oppivat tärkeimmistä tapahtumista, jotka ovat muokanneet Puolan valtiota modernina aikana. Tällaisia tapahtumia ovat mm. Puolan liittyminen Euroopan unioniin, Lissabonin sopimus, Puolan toiminta osana EU:ta ja EU:n kehitys ”laillisesta yhteisöstä laittomaksi”.

– EU on nykyään laiton yhteisö, joka ei noudata omia oikeudellisia puitteitaan, ja tämä on selvästi nähtävissä. Opiskelijat oppivat tämän, koska heidän on ymmärrettävä tilanne, jossa olemme tällä hetkellä, Czarnek selitti.

Ministeri sanoi, että historia tulee esittää totuudenmukaisesti ottamalla huomioon kaikki osatekijät, mikä ei ole tärkeää vain puolalaisille vaan myös koko Euroopalle.

– Jokainen normaali maa ja jokainen normaali kansakunta on ylpeä esi-isistään ja saavutuksistaan, myös puolalaiset. Meidän on lopetettava häpeän pedagogiikka lopullisesti ja rakennettava ylpeyden pedagogiikka, aivan kuten jokainen normaali maa Euroopassa ja muualla maailmassa on tehnyt, Czarnek korosti.

Hän selitti, että ylpeyden pedagogiikka huolehtii Puolan historian kauniin puolen näyttämisestä unohtamatta kuitenkaan rumaa. Rumaa ei kuitenkaan voida korostaa ja muuttaa Puolan kansan ominaispiirteeksi, hän muistutti.

Lähde RMX News.