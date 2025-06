Puolan presidentinvaalit: Pääministeri Tusk ei aio erota vasemmistolaisen ehdokkaansa vaalitappion jälkeen

Trzaskowskin tappio oli Tuskin tappio. Pääministeri piti tiedotustilaisuuden maanantaina, jossa hän kuitenkin julisti, ettei aio luovuttaa tehtävässään vaan aikoo jatkaa yhteistä taistelua vapaan, suvereenin, turvallisen ja vauraan Puolan puolesta.

Nyt se on varmaa. Karol Nawrocki on Puolan seuraava presidentti. Sekä internetissä että puolalaisissa tiedotusvälineissä spekuloidaan nyt Donald Tuskin tulevaisuudesta, ja jotkut kuvailevat tulosta Puolan pääministerin suurena tappiona. Mutta onko odotettavissa pääministerin ero?

Kansallisen vaalilautakunnan tietojen mukaan presidentinvaalien toisella kierroksella voitti oikeistolaisen Laki ja oikeus -puolueen tukema ehdokas Karol Nawrocki 100 prosentissa vaalipiireistä. Hän sai 50,89 prosenttia äänistä. Hänen kilpailijansa, Kansalaisfoorumin ehdokas Rafał Trzaskowski, sai 49,11 prosenttia kansalaisten tuesta.

”On vaikea kuvitella Tuskin jatkavan pääministerinä: Trzaskowskin tappio on ennen kaikkea hallituksen tappio. Tarvitaan uusi alku ja ainakin julistuksellinen yritys kestävästä yhteistyöstä. Muutoin syksyllä PSL kaataa pöydän ja suunnitellun vetäytymisen sijaan tapahtuu äkillinen räjähdys”, kirjoitti OKO.pressin päätoimittaja Michał Danielewski X-alustalla.

Wirtualna Polska-uutisportaali oli samaa mieltä arvioinnista, joka viittaa Tuskin hallituksen epäonnistumiseen. ”On yleisesti hyväksyttyä, että Trzaskowskin tappio on ennen kaikkea Tuskin ja hallituksen tappio. Trzaskowski itse olisi voittanut nämä vaalit, ellei hallituksen kannatusluvut olisi niin traagiset”, toimittaja totesi.

Toimittajan mielestä Tuskin lähtö merkitsisi käytännössä uusia vaaleja. ”Koko hallitusryhmässä ei ole yhtään henkilöä, joka voisi pitää koalition kasassa (mahdollisimman hyvin) ja joka voisi joskus tehdä lopullisen päätöksen, josta koalitiokumppanit eivät pitäisi. Ehkä vain Kosiniak-Kamysz, mutta KO ei voittanut vaaleja antaakseen pääministerin salkun henkilölle, jonka puolueen tukea pitäisi etsiä mikroskoopilla”, hän huomautti.

Toimittajan mukaan tässä on tietty paradoksi, koska ”ilman Tuskia KO:lla ei olisi mahdollisuutta saavuttaa niin vahvaa asemaa vuodesta 2023 lähtien (Tuskin paluu Puolaan pelasti KO:n hitaalta kuolemalta), ja samalla Tusk on nykyään taakka, josta ei kuitenkaan voi päästä eroon, koska kaikki hänen ympärillään ovat jääneet marginaaliin”.

”Lisäksi pelkkä pääministerin vaihto ja hallituksen uudelleenmuotoilu eivät paranna sen toimintaa. Hallitus tietää nimittäin hyvin, että esimerkiksi valtionyhtiöiden lahjonta olisi lopetettava. Ongelmana on, että he tietävät sen, mutta houkutus on liian suuri”, hän totesi.

Piotr Nisztor puhui samanlaisella sävyllä kuin Danielewski. Toimittaja ei epäile: ”Karol Nawrockin voitto tarkoittaa yhtä asiaa: Donald Tuskin pitäisi erota.”

Dramaattinen käänne vaaleissa: Trzaskowski julisti jo voittaneensa

Sunnuntain vaalit jäävät puolalaisen politiikan historiaan muun muassa dramaattisen käänteen vuoksi. Alun perin Rafał Trzaskowski johti kisaa, ja alustavat tulokset viittasivat hänen voittoonsa.

Toisen kierroksen presidentinvaalien ensimmäiset tulokset julkistettiin klo 21.00, heti vaalihuoneiden sulkeuduttua. Ipsosin ovensuukyselyn mukaan Rafał Trzaskowski sai 50,3 prosenttia äänistä ja Karol Nawrocki 49,7 prosenttia. Kansalaisfoorumin ehdokas oli jo julistanut voittaneensa ja esitellyt vaimonsa ensimmäisenä naisena.

Kaikki muuttui, kun Ipsos julkaisi viimeisen kyselynsä klo 23.00. Kävi ilmi, että Karol Nawrocki oli ohittanut Rafał Trzaskowskin, vaikka ero heidän välillään oli edelleen pieni. Nawrocki sai tässä kyselyssä 50,7 prosenttia ja Trzaskowski 49,3 prosenttia. Kyselyn tilastollinen virhe on +/- 1 prosenttiyksikkö. Nawrockin etumatka alkoi kasvaa siitä hetkestä lähtien, ja hänen voittonsa vahvistettiin kansallisen vaalilautakunnan julkaisemilla virallisilla tiedoilla.

Donald Tusk: ”Presidentinvaalit eivät muuttaneet mitään”

Tusk piti tiedotustilaisuuden maanantaina ja onnitteli uutta presidenttiä. Pääministeri kuitenkin julisti, ettei hän aio luovuttaa tehtävässään vaan aikoo jatkaa yhteistä taistelua vapaan, suvereenin, turvallisen ja vauraan Puolan puolesta.

”Teemme yhteistyötä omantuntomme ja uuden presidentin kanssa kaikkialla, se on välttämätöntä ja mahdollista. Olen tietoinen, että se voi olla vaikeampaa… mutta se ei muuta mieltäni pätkääkään. Jos hän on halukas yhteistyöhön, se on positiivinen yllätys, johon vastaamme täysin avoimina. Jos hän ei halua tehdä yhteistyötä, silloin tässä ei ole mitään järkeä. Aloitamme työt olosuhteista riippumatta.”

